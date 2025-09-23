Beşiktaş'ta flaş iddia! Mert Günok ve Galatasaray...

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski file bekçisi Hayrettin Demirbaş, Radyospor'da katıldığı bir canlı yayın programında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Demirbaş, Beşiktaş'ın kaptanı kaleci Mert Günok'un sarı kırmızılı takıma transferi için bundan 3-4 sene önce yoğun uğraşlar verdiğini itiraf etti. Ayrıca Demirbaş, 36 yaşındaki eldiveni 1 yıl önce Bundesliga devi Bayern Münih'in istediğini açıkladı. İşte o ifadeler...

"MUSLERA'NIN YEDEĞİ OLACAĞIMA..."

"3-4 sene önce Mert Günok'un transferini Galatasaray'a yapayım istedim. Kulübün ekmeğini yedim. İstedim ki rahat etsinler. Muslera olduğu zaman bile Mert'i aldırayım istedim. Babası Mahir Günok benim takım arkadaşım. Muslera, Türkiye'de iyi, ama Avrupa'da aksıyordu. İyi bir yedek Muslera'yı canlandırır diye düşündüm. Belki bazıları bana kızmıştır. Yöneticilerle görüştüm. Sözümün geçtiği yöneticilere anlattım durumu. Ama Mert, 'Muslera'nın yedeği olacağıma, Beşiktaş'ta direkt oynarım dedi', Beşiktaş'a imza attı. Belki de daha iyi oldu, Millî Takım'a yeniden seçildi. Değeri anlaşıldı. 34 yaşında Mert Günkok'u Bayern Münih istedi. Bunu net biliyorum. 1 sene önce. Ama yaştan dolayı son anda vazgeçildi. Onu 25 yaşında oynatsaydık. Şu anda ya Manchester United ya da Bayern'deydi."