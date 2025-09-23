CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta flaş iddia! Mert Günok ve Galatasaray...

Beşiktaş'ta flaş iddia! Mert Günok ve Galatasaray...

Galatasaray'ın eski file bekçilerinden Hayrettin Demirbaş, katıldığı bir canlı yayın programında flaş itiraflarda bulundu. Demirbaş, 3-4 sene önce Mert Günok'u sarı kırmızılı takıma transfer etmek üzere uğraş verdiğini açıkladı. Mert'e ayrıca 1 sene önce Bayern Münih'in talip olduğunu fakat transferden son anda vazgeçildiğini belirtti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 14:48 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 15:00
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta flaş iddia! Mert Günok ve Galatasaray...

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski file bekçisi Hayrettin Demirbaş, Radyospor'da katıldığı bir canlı yayın programında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Demirbaş, Beşiktaş'ın kaptanı kaleci Mert Günok'un sarı kırmızılı takıma transferi için bundan 3-4 sene önce yoğun uğraşlar verdiğini itiraf etti. Ayrıca Demirbaş, 36 yaşındaki eldiveni 1 yıl önce Bundesliga devi Bayern Münih'in istediğini açıkladı. İşte o ifadeler...

"MUSLERA'NIN YEDEĞİ OLACAĞIMA..."

"3-4 sene önce Mert Günok'un transferini Galatasaray'a yapayım istedim. Kulübün ekmeğini yedim. İstedim ki rahat etsinler. Muslera olduğu zaman bile Mert'i aldırayım istedim. Babası Mahir Günok benim takım arkadaşım. Muslera, Türkiye'de iyi, ama Avrupa'da aksıyordu. İyi bir yedek Muslera'yı canlandırır diye düşündüm. Belki bazıları bana kızmıştır. Yöneticilerle görüştüm. Sözümün geçtiği yöneticilere anlattım durumu. Ama Mert, 'Muslera'nın yedeği olacağıma, Beşiktaş'ta direkt oynarım dedi', Beşiktaş'a imza attı. Belki de daha iyi oldu, Millî Takım'a yeniden seçildi. Değeri anlaşıldı. 34 yaşında Mert Günkok'u Bayern Münih istedi. Bunu net biliyorum. 1 sene önce. Ama yaştan dolayı son anda vazgeçildi. Onu 25 yaşında oynatsaydık. Şu anda ya Manchester United ya da Bayern'deydi."

F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi kadro sıkıntısı! Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı...
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
Özbek'ten Sadettin Saran sözleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lincoln City-Chelsea maçı ne zaman? Lincoln City-Chelsea maçı ne zaman? 14:48
Beşiktaş'ta flaş iddia! Mert ve G.Saray... Beşiktaş'ta flaş iddia! Mert ve G.Saray... 14:48
Kayserispor'da 8 futbolcu oynayamayacak Kayserispor'da 8 futbolcu oynayamayacak 14:44
Barnsley-Brighton maçı ne zaman? Barnsley-Brighton maçı ne zaman? 14:35
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... 14:31
Göztepe Lig’de en az gol yiyen takımlardan Göztepe Lig’de en az gol yiyen takımlardan 14:26
Daha Eski
Saran: Mert Hakan'ın oy kullanması... Saran: Mert Hakan'ın oy kullanması... 14:25
Bu hafta en şanslı burçlar! 🔯22-26 Eylül bu hafta en şanslı burçlar hangileri? Bu hafta en şanslı burçlar! 🔯22-26 Eylül bu hafta en şanslı burçlar hangileri? 14:14
R. Madrid'den flaş Arda kararı! R. Madrid'den flaş Arda kararı! 13:51
Wolverhampton-Everton maçı ne zaman? Wolverhampton-Everton maçı ne zaman? 13:06
Milan-Lecce maçı ne zaman? Milan-Lecce maçı ne zaman? 12:21
Kupa öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi Kupa öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi 12:01