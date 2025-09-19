Yeni Larin: Bilal

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında en büyük kozlarından biri El Bilal Toure olacak.

Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda 84 puanla şampiyon olduğu sezon Sergen Yalçın, Cyle Larin'den maksimum verim almıştı. Kanadalı golcü, Sergen Yalçın'ın dokunuşuyla adeta yeniden doğarken, Süper Lig'de o sezon 9 gole direkt katkı sunmuştu.

50 yaşındaki teknik adam, yeni transfer El Bilal Toure'ye de benzer misyonu yükledi. Sergen Yalçın, Malili golcüden atak organizasyonlarında tıpkı Larin gibi arka direğe koşu yapmasını istedi.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Başakşehir maçında Vaclav Cerny'nin asistinde sağ ayağının içiyle şık gole imza atan 23 yaşındaki futbolcu, etkili driplingleri ve rakibe yaptığı presle beğeni toplamıştı. Kiralık oynayan Toure, 15 gol atması halinde 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek.