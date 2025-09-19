CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Demir Ege Tıknaz'dan maç sonu hakem tepkisi!

Demir Ege Tıknaz'dan maç sonu hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 22:52
Demir Ege Tıknaz'dan maç sonu hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE DEMİR EGE TIKNAZ'IN AÇIKLAMALARI

"Gerçekten kötü oynadık. Maçlara genel olarak kötü başlıyoruz. Buna çözüm bulmalıyız. Yeni bir takımız. Yavaş yavaş alışıyoruz ama bunun bahanesi olamaz. Beşiktaş, sahaya kazanmak için çıkar. Çok istediğimiz gibi gitmedi.

Hakemle ilgili şunu söyleyeceğim. Çok fazla oyun durdu. Çok tartışılan pozisyonlar var. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza almak istemiyorum ama benimle ilgili de kırmızı kart pozisyonu var."

Kartal İzmir'de kayıp!
