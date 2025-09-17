Beşiktaş başkanı Serdal Adalı konuşuyor | CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE ADALI'NIN SÖZLERİ:

Futbol takımımızın psikolojik olarak neredeyse dağıldığı bir dönemde göreve geldik. Sezon başında neredeyse sıfırdan takım yapmak zorunda kaldık. Son 4-5 yılın birçok dosyasını kapattık. Yepyeni bir takım yapmaya çalışırken diğer yandan seneler önce ayrılan oyuncuların bile ödenmemiş maaşlarını, vergilerini, menajerlik ücretlerini ödedik. Geçmişten gelen borçlar için yaptığımız ödemelerle sıfırdan bir takım daha kurulurdu.

"SIFIRDAN TAKIM YAPTIK"

Altyapıdan yetişen ve kiralık giden 5 oyuncumuzu ayrı tutarsak, performans veremeyen 20 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. İşe sıfırdan değil eksiden başladık.

"JURASEK VE RIDVAN YILMAZ..."

Masuaku üzerinde çok konuşmalar oldu. Sezon içinde istenmeyen adam ilan edilen oyuncu, gittikten sonra ne övgüler ne methiyeler... Masuaku sözleşmesi bitmiş, 31 yaşındaydı. İnişli çıkışlı performanslar gösteriyordu. Kendisine 1 yıllık kontrat ve şartlarımıza uyacak maaş teklifinde bulundu. Oyuncu 2 yıllık kontrat ve mevcut rakamının üzerinde maaş istedi. Her ne kadar bizim dönemimimizde performansı yükselmiş olsa da talepleri çok fazlaydı. Kararımızı yollarını ayırmaktan yana kullandı. Yerine Çek Milli Takımı'nda oynayan, Benfica'nın 2 sene önce 14 milyon Euro verdiği Jurasek'i Masuaku'nun istediği rakamın çok çok azına aldık. Kiralama bedeli ödemedik, zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor. Tamamen tercihimize bağlı opsiyon hakkımız var. Bu mevki için 1 transfer yeterli olmadı, ikincisini yaptık. Rıdvan'ı ekledik. Sezon boyunca rekabet edecek 2 oyuncumuz var sol tarafta.

"SAĞ BEKTE ÖNEMLİ DEĞİŞİM YAPTIK"

Sağ bekte önemli bir değişim yaşadık. Sağ bek için iki farklı oyuncuyla son aşamaya geldik. Transferleri iptal oldu. Tüm camiamız bilmeli ki, iki transferde kulübümüzün haklarını koruduk. Kararlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Yapılan anlaşmanın üzerine gelen tek ek talebi kabul etmedik. Devre arasından beri takip ettiğimiz Taylan transferinde ışık gördük. Bundesliga'nın önemli bir kulübüne gitmesini bekliyorduk. Bir kulüp 5 milyon Euro teklif etti. Biz de 4'ten 6'ya çıktık ve transferi bitirdik. Taylan'ı milli takımımız yetkilileri kazandırmak için çaba sarfediyordu. 35 yaşında bir oyuncuya milyon euroları vermek yerine, 19 yaşında ve Beşiktaş'ın, milli takımımızın faydalanabileceği bir oyuncu transfer ettik. Sergen Hocamız gelince de onun isteğiyle Gökhan Sazdağı'nın kadromuza kattık. Sağ bek rotasyonumuzda Tayfur ve Onur gitmiş, Taylan ve Gökhan gelmiş oldu.

"ABRAHAM'IN 30 MİLYON EURO'YA ÇIKIŞ MADDESİ VAR"

Santrfor pozisyonunda değişikliğie gittik. 35 yaşındaki Immobile gitti, 27 yaşındaki Abraham ile 23 yaşındaki Toure geldi. Abraham ile büyük başarılar yaşamak istiyoruz. Başarılı futboluyla buradaki görevi bittiğinde hala bonservis kazandırabilecek oyuncu. Sözleşmesinde 30 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyor. Toure ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. 15 gol atarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. İstersek de bu opsiyonu devreye girecek. Opsiyon bedeli 15 milyon Euro'dur. Sonrasında 40 milyon Euro'ya çıkış maddesi bulunuyor."