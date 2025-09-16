Beşiktaş'tan Orkun Kökçü savunması! PFDK sevkinin ardından...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Kulübü, RAMS Başakşehir ile oynanan maçta kırmızı kart gören Orkun Kökçü için hazırlanan savunmanın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) verildiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 00:56
Kulüpten yapılan açıklamada, Orkun Kökçü'nün hareketinin faul dahi olmadığı vurgulanarak, "Müsabaka hakemi ile VAR hakeminin Orkun Kökçü'nün oyun alanından ihraç edilmesine konu eylemini, faul dahi olmayan pozisyonun gerçek mahiyeti incelendiğinde ortada bırakın kural dışı bir hareketi, Orkun Kökçü tarafından gerçekleştirilen bir faul dahi bulunmadığı, Orkun Kökçü'nün ayağının pozisyon esnasında rakip futbolcu Festy Oseiwe Ebosele'nin vücudunun altında kaldığı ve bu sebeple futbolcumuzun derin bir acı ve ıstırap hissettiği, Kökçü'nün maruz kaldığı şiddetli acının etkisiyle refleks olarak bacağını derhal rakip oyuncunun altından kurtarmaya çalıştığı sırada ayağının istemeden rakip oyuncuya temas ettiği hususu savunma dilekçemizde ayrıntılı şekilde belirtilmiştir." denildi.

PFDK'den haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasının talep edildiğine yer verilen açıklamada, "Bilinmesini isteriz ki futbolcumuz Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesine neden olan hareket, normal şartlarda faul olarak dahi değerlendirilmemesi gerekirken faul olmayan bir hareket neticesinde futbolcumuz aleyhine kural dışı hareketten müsabakadan men cezası verilmesi durumu, hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil edecektir. Pozisyona ilişkin kamuoyuyla paylaşılan VAR kaydında hakemlerin ses tonları ve konuşma biçimlerinden nasıl bir duygu ve psikoloji içinde olduklarının takdirini ise kamuoyuna bırakıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

