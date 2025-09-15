BEŞİKTAŞ HABERİ | Sergen Yalçın ile gelen büyük değişim! Solskjaer dönemine göre...

Beşiktaş, teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki ilk iç saha maçına Başakşehir karşısında çıktı. Yeni transferleri El Bilal Toure ve Cengiz Ünder'in golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrılan Siyah-Beyazlılar galibiyetin yanı sıra coşkulu oyunuyla da gelecek adına taraftarlarını umutlandırdı. İlk ve ikinci yarıdaki hücum performansıyla net gol pozisyonlara giren Siyah- Beyazlılar'ın bu oyunu Ole Gunnar Solksjaer dönemine göre yaşanan büyük değişimi de gözler önüne serdi. Norveçli hoca yönetiminde genellikle geçiş oyunu oynanan Kartal, Sergen Yalçın yönetiminde sahaya ağırlığını koyan ve oyuna hükmeden bir takım haline dönüştü. Takvim'de yer alan habere göre, maç sonrası taraftarlar da sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda "İşte Sergen Yalçın farkı", ve "Beşiktaş böyle oynamalı. Özlediğimiz oyun bu" ifadelerini kullandı.