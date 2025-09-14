Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmanın ikinci yarısının son bölümlerinde tempo ve heyecan tavan yaptı. Konuk takım üstünlüğü yakalarken siyah-beyazlı takım pes etmedi ve geri dönüşe imza attı. 73. dakikada Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

TRİBÜNLERE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Kartal önce sahanın başarılı ismi El Bilal Toure ile eşitliği sağladı. Ardından 90. dakikada Demir Ege'nin şık ortasında Cengiz Ünder arka direkte topu kafayla ağlara gönderdi. Siyahbeyazlı takıma galibiyeti getiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu tribünlere koşarak 'Kartal' işareti yaptı. Cengiz Ünder taraftarların isteği üzerine 90 dakikanın ardından tribünlere üçlü çektirdi.

Çok özel bir duygu

3 puanı getiren Cengiz Ünder yaptığı açıklamada "Sergen hoca ne istediğini bana çok net anlattı. Sahada uygulamaya çalıştım. Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı, rahat olmamı söyledi. Sergen hoca bana güveniyor. Günden güne performansım artacaktır. Beşiktaş formasıyla ilk maçımda gol attım. Çok özel bir duygu" dedi.