CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kurtarıcı

Kurtarıcı

73’te oyuna giren yeni transfer Cengiz Ünder Beşiktaş’ı zafere taşıdı. 90’da sahne alan yıldız oyuncu, Demir Ege’nin ortasında topu kafayla ağlara gönderdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kurtarıcı

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmanın ikinci yarısının son bölümlerinde tempo ve heyecan tavan yaptı. Konuk takım üstünlüğü yakalarken siyah-beyazlı takım pes etmedi ve geri dönüşe imza attı. 73. dakikada Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

TRİBÜNLERE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Kartal önce sahanın başarılı ismi El Bilal Toure ile eşitliği sağladı. Ardından 90. dakikada Demir Ege'nin şık ortasında Cengiz Ünder arka direkte topu kafayla ağlara gönderdi. Siyahbeyazlı takıma galibiyeti getiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu tribünlere koşarak 'Kartal' işareti yaptı. Cengiz Ünder taraftarların isteği üzerine 90 dakikanın ardından tribünlere üçlü çektirdi.

Çok özel bir duygu

3 puanı getiren Cengiz Ünder yaptığı açıklamada "Sergen hoca ne istediğini bana çok net anlattı. Sahada uygulamaya çalıştım. Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı, rahat olmamı söyledi. Sergen hoca bana güveniyor. Günden güne performansım artacaktır. Beşiktaş formasıyla ilk maçımda gol attım. Çok özel bir duygu" dedi.

F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı!
Okan Buruk: Osimhen'in durumu...
DİĞER
Galatasaray’da buzları eriten hareket! Taraftarlar tribüne çağırıp alkışladı...
CHP'de mutlak butlan paniği! 81 ilin örgüt üyelerini Ankara'ya topladılar! Şaibeli kurultay şikayetçileri konuştu: Bu CHP'lilerin davası
Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket!
Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea 90+3'te yıkıldı! Chelsea 90+3'te yıkıldı! 00:09
Chelsea 90+3'te yıkıldı! Chelsea 90+3'te yıkıldı! 00:08
Sergen Yalçın: Ciddi derecede... Sergen Yalçın: Ciddi derecede... 23:45
Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı! 23:45
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! 23:45
Okan Buruk: Osimhen'in durumu... Okan Buruk: Osimhen'in durumu... 23:45
Daha Eski
İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller 23:45
Cimbom 2. yarıda kazandı Cimbom 2. yarıda kazandı 23:45
Samsun'da kazanan Antalyaspor! Samsun'da kazanan Antalyaspor! 23:45
Arda yine sahnede! Arda yine sahnede! 23:45
Eyüpspor-G.Saray maçında gole ofsayt engeli! Eyüpspor-G.Saray maçında gole ofsayt engeli! 23:45
Alanyaspor Konya'da kazandı! Alanyaspor Konya'da kazandı! 23:45