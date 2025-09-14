Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı! Jota Silva ilk idmanına çıktı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Siyah beyazlıların yeni transferi Jota Silva ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. RAMS Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.