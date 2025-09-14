Beşiktaş’ta El Bilal Toure’nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı! İşte o rakam

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna yeniden oturan Sergen Yalçın, ikinci maçında ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Dolmabahçe'de oynanan mücadelede Beşiktaş'ın gollerini El Bilal Toure ve Cengiz Ünder kaydetti.
İTALYANLAR DUYURDU
İtalyan basınından Il Giorno'da yer alan haberde, Beşiktaş'ın Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonu açıklandı. Habere göre Fildişi Sahilli oyuncunun opsiyon bedeli 17-18 milyon Euro civarında.
OPSİYON ZORUNLU HALE GELEBİLİR
Ayrıca taraflar arasında belirli şartların gerçekleşmesi halinde bu opsiyonun zorunlu hale geleceği de vurgulandı. Atalanta, El Bilal Toure'yi 2023 yılında Almeria'dan 30 milyon Euro bonservisle transfer etmişti.
Beşiktaş formasıyla ilk kez Alanyaspor karşısında sahaya çıkan genç futbolcu, Başakşehir mücadelesinde siftah yaptı ve Dolmabahçe tribünleri önünde ilk gol sevincini yaşadı. Sergen Yalçın'ın tercihiyle sol kanatta görev alan Toure, güçlü fiziği ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekti.
GEÇMİŞ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ta kiralık geçiren El Bilal Toure, 17 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı vermişti.