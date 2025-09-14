CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı! İşte o rakam

Beşiktaş’ta El Bilal Toure’nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı! İşte o rakam

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Sergen Yalçın yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlıların gollerinden birine imza atan yeni transfer El Bilal Toure hakkında İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 15:51
Beşiktaş’ta El Bilal Toure’nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı! İşte o rakam

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna yeniden oturan Sergen Yalçın, ikinci maçında ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Dolmabahçe'de oynanan mücadelede Beşiktaş'ın gollerini El Bilal Toure ve Cengiz Ünder kaydetti.

Beşiktaş’ta El Bilal Toure’nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı! İşte o rakam

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan basınından Il Giorno'da yer alan haberde, Beşiktaş'ın Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonu açıklandı. Habere göre Fildişi Sahilli oyuncunun opsiyon bedeli 17-18 milyon Euro civarında.

Beşiktaş’ta El Bilal Toure’nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı! İşte o rakam

OPSİYON ZORUNLU HALE GELEBİLİR

Ayrıca taraflar arasında belirli şartların gerçekleşmesi halinde bu opsiyonun zorunlu hale geleceği de vurgulandı. Atalanta, El Bilal Toure'yi 2023 yılında Almeria'dan 30 milyon Euro bonservisle transfer etmişti.

Beşiktaş’ta El Bilal Toure’nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı! İşte o rakam

İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş formasıyla ilk kez Alanyaspor karşısında sahaya çıkan genç futbolcu, Başakşehir mücadelesinde siftah yaptı ve Dolmabahçe tribünleri önünde ilk gol sevincini yaşadı. Sergen Yalçın'ın tercihiyle sol kanatta görev alan Toure, güçlü fiziği ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekti.

Beşiktaş’ta El Bilal Toure’nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı! İşte o rakam

GEÇMİŞ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ta kiralık geçiren El Bilal Toure, 17 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı vermişti.

