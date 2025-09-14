Beşiktaş’ta El Bilal Toure’nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı! İşte o rakam

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

OPSİYON ZORUNLU HALE GELEBİLİR Ayrıca taraflar arasında belirli şartların gerçekleşmesi halinde bu opsiyonun zorunlu hale geleceği de vurgulandı. Atalanta, El Bilal Toure'yi 2023 yılında Almeria'dan 30 milyon Euro bonservisle transfer etmişti.