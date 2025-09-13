CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET) | Cengiz Ünder 90+1'de Beşiktaş'a 3 puanı getirdi!

Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET) | Cengiz Ünder 90+1'de Beşiktaş'a 3 puanı getirdi!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. İşte maçın detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 22:44
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET) | Cengiz Ünder 90+1'de Beşiktaş'a 3 puanı getirdi!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i yeni transferi Cengiz Ünder'in uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

Sergen Yalçın'ın uzun aranın ardından taraftarının karşısına çıktığı müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci devrede RAMS Başakşehir, Shomurodov'un golüyle öne geçti. Rakibine El Bilal ile kısa süre içinde cevap vererek skoru 1-1'e getiren Beşiktaş, Cengiz Ünder'in uzatma dakikalarında attığı golle maçtan galibiyetle ayrıldı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

71 dakikası golsüz devam eden mücadelede goller üst üste geldi.

Dakikalar 71'i gösterdiğinde RAMS Başakşehir'in kullandığı korner vuruşu sonrasında Shomurodov düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek turuncu-lacivertli takımı 1-0 öne geçirirken Beşiktaş'ı zor durumdan kurtaran isim El Bilal Toure oldu.

Siyah-beyazlı oyuncu 74. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

EL BILAL SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı El Bilal, attığı golle siyah-beyazlı forma altındaki ilk gol sevincini yaşadı.

Siyah-beyazlı oyuncu Vaclav Cerny'nin şık pasıyla ceza sahası içinde topla buluşarak plaseyle topu ağlarla buluşturdu. Bu sezon ilk kez forma giyen yeni transferlerden Cerny, bu pozisyonla ilk gol pasını verdi.

"Takıma yardım edebildiğim için mutluyum" Devamını Oku BUNU DA OKU

ABRAHAM DİREĞE TAKILDI

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Tammy Abraham, 53. dakikada direği geçemedi.

Karşılaşmanın golsüz devam ettiği sürede takımını öne geçirme fırsatı yakalayan siyah-beyazlı oyuncu, bir pozisyonda önünde bulduğu topu doğrudan kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

CENGİZ ÜNDER GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den bonservisini kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla taraftarın karşısına çıktığı ilk maçta galibiyeti getiren isim oldu.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı taraftarların tribünlere çağırarak moral verdiği Cengiz, 73. dakikada Rafa Silva'nın yerine oyuna dahil olurken 90+1'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

"Bu duyguyu çok özlemişim" Devamını Oku BUNU DA OKU

ABRAHAM'IN SUSKUNLUĞU 4 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ın gol silahlarından Tammy Abraham, üst üste 4. maçında da rakip fileleri havalandıramadı.

RAMS Başakşehir karşısında rakip kalede etkili olamayan tecrübeli oyuncu, Lausanne ile oynanan 2 maçta da takımına gol desteği veremezken Corendon Alanyaspor müsabakasının ardından Başakşehir karşılaşmasını da boş geçti.

Abraham, Avrupa'da Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's ile oynanan karşılaşmalarda gol atmıştı.

İKİ TAKIM DA EKSİK KALDI

İki ekip de müsabakayı 10 kişiyle tamamladı.

38. dakikada sarı kart gören Ba, 89. dakikada oyunun başlamasını geciktirdiği için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi. Beşiktaş'ta ise kırmızı kart gören isim Orkun Kökçü oldu.

Uzatma dakikalarında Beşiktaş yedek kulübesinin önünde yaşanan bir pozisyonda rakibine kasti tekme atan Orkun, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

SAHA KARIŞTI

Uzatma dakikalarında Orkun Kökçü ve Ebosele arasında yaşanan gerginliğin ardından saha karıştı.

İki takımın kulübelerinin de yaşanan olaya müdahale etmesiyle saha içindeki itiş kakış bir süre devam etti. Yaşananların ardından maçın hakemi Orkun Kökçü'ye gösterdiği kırmızı kartın dışında Yusuf Sarı ve El Bilal de sarı kart gördü.

SERGEN YALÇIN GALİBİYETLE DÖNDÜ

Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, bin 386 gün sonra döndüğü Dolmabahçe'den galibiyetle ayrıldı.

3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında Tüpraş Stadı'na RAMS Başakşehir maçıyla çıkan Sergen Yalçın, Dolmabahçe'de oynadığı son maçında Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.

Sergen Yalçın, Tüpraş Stadı'ndan galibiyetle ayrıldığı son maçta siyah-beyazlılar Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

Sergen Yalçın: Ciddi derecede... Devamını Oku BUNU DA OKU

Sergen Yalçın: Ciddi derecede...
