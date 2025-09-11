CANLI SKOR ANA SAYFA
Diatta hamlesi

Diatta hamlesi

Fransız basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı: Beşiktaş ve Trabzonspor, Senegalli kanat oyuncusu Krepin Diatta için karşı karşıya geldi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 06:51
Diatta hamlesi

Monaco'nun Senegalli kanat oyuncusu Krepin Diatta ile yollarını ayırmaya hazırlandığını yazdı. L'Equipe'in haberine göre, sözleşmesinin bitimine bir yıldan az süre kalan 26 yaşındaki futbolcunun rotası Türkiye olabilir. Haberde, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Diatta için devrede olduğu ve iki kulübün oyuncu tarafıyla görüşmelere başladığı belirtildi. Monaco'nun ise Diatta'yı serbest bırakmaya, karşılığında olası bir sonraki satıştan pay almaya sıcak baktığı aktarıldı.

Senegal Milli Takımı formasıyla 42 maçta 2 gol kaydeden Krépin Diatta, 2021 yılında Club Brugge'den Monaco'ya transfer olmuştu.

