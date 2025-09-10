CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş İmza yakın

İmza yakın

Beşiktaş, Aymeric Laporte’yi kadrosuna katmak üzere. Siyah-beyazlı kulüp İspanyol stoperin yıllık maaşının yarısını karşılayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
İmza yakın

Savunmaya mutlaka takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Aymeric Laporte'nin transferinde mutlu sona yakın. Paulista'nın sık sık sakatlanması, Udokhai'nin beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle savunmanın göbeğine ekleme yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Al Nassr ile büyük oranda el sıkıştı. Anlaşmaya göre Laporte'nin 13 milyon euroluk yıllık ücretinin yarısı ödenecek.

KİRALAMA BEDELİ YOK

Herhangi bir kiralama bedeli olmayacak. Kartal önümüzdeki sezon İspanyol stoperi renklerine katmak isterse satın alma opsiyonu 15 milyon euro. Eski takımı Athletic Bilbao'ya transferi, evrakların yetişmemesi nedeniyle iptal olan 31 yaşındaki yıldız, kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın deneyimli savunmacıyı takımda görmeyi çok istediği öğrenildi.

