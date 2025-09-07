Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç'un ayrılığını açıkladı!

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi web sitesinden yapılan açıklamada,
"Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Gaziantep FK ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
İfadeleri yer aldı.
Resmi Açıklama | Tayyip Talha Sanuç Başarılar Tayyip Talha Sanuç 🦅 🔗 https://t.co/PJeb82EJPs pic.twitter.com/FUSRvldaFT— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 7, 2025
👊 𝓣𝓪𝔂𝔂𝓲𝓹 𝓣𝓪𝓵𝓱𝓪 𝓢𝓪𝓷𝓾𝓬̧! pic.twitter.com/PxCKLzPoys— Gaziantep FK (@GaziantepFK) September 7, 2025