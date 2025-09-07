Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç'un ayrılığını açıkladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı ekip, Tayyip Talha Sanuç'un Gaziantep FK'ya kiralandığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 21:39 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 21:44
Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Gaziantep FK ile anlaşmaya varılmıştır.

Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İfadeleri yer aldı.

