TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Mane ve Laporte!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Mane ve Laporte!

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Al Nassr'da oynayan Laporte ve Mane'yi transfer listesine aldı. Yönetim iki yıldız için nabız yokluyor. İşte siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar....

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta hedef Mane ve Laporte!

Beşiktaş, transfer döneminde Suudi Arabistan'a yöneldi ve Al Nassr'ın iki yıldız oyuncusu için nabız yokladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın savunmaya liderlik edecek tecrübeli bir stoper talebi üzerine yönetim, Al Nassr'da forma giyen 31 yaşındaki Aymeric Laporte'yi gündemine aldı. Ayrıca, kanat forvet pozisyonundaki eksikliği gidermek isteyen siyah-beyazlılar, Al Nassr'ın yıldız ismi Sadio Mane ile bu sorunu çözmeyi planlıyor.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Her iki oyuncunun da sözleşmelerinin sezon sonunda sona erecek olması, Al Nassr'ın ayrılığa sıcak bakmasını sağlıyor. Beşiktaş yönetimi, Laporte ve Mane'yi kiralık olarak kadroya katmayı ya da bonservisleriyle transfer etmeyi hedefliyor. Siyah beyazlılar, 40 kez İspanya Milli Takımı forması giyen Laporte ve 111 kez Senegal Milli Takım forması giyen Mane'yi kadrosuna ekleyerek hem savunmada hem de hücumda gücüne güç katmayı amaçlıyor.

KAYNAK ARAYIŞI

Beşiktaş yönetimi, transfer sezonunu tamamlamak ve mali yükümlülükleri karşılamak için kaynak arayışında. Ekim'de 35 milyon euro, Ocak'ta 50 milyon euro ödeme yapılması gerekiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, bu zorlu süreci aşmak için çözüm yolları arıyor.

