Beşiktaş Trossard'ın peşinde! Arsenal'in talebi...

Sol kanada takviye planlayan Beşiktaş, Arsenal'in tecrübeli yıldızı Leandro Trossard ile ilgileniyor. Sabah'ta yer alan habere göre İngiliz ekibinde yedeğe düşen 30 yaşındaki futbolcu için girişimler yapılırken yüksek bonservis bedeliyle karşılaşıldı. Sezon sonu kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı oyuncuyu sol kanat için düşünen Kartal, Londra kulübünün 20 milyon Pound (1 milyar 150 milyon TL) bonservis talebiyle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da transfer döneminin de kapanmasını fırsata dönüştürerek bu rakamları aşağı çekmeye çalışıyor. Sol kanada net katkı verecek, kaliteli bir oyuncu vadeden Başkan Serdal Adalı, bunu yerine getirmek istiyor. Transferin artık son dönemlerine gelirken Trossard, Lauriente gibi isimler başta olmak üzere fayda/maliyet açısından en iyi seçenekle sol kanat işinin çözülmesi için uğraşılıyor.

MARIO KİMSEYİ BEĞENMİYOR

Öte yandan Beşiktaş, transfer yapabilmek için kadroda düşünülmeyen Joao Mario için henüz iyi haber alamadı. Portekizli futbolcu, ayrılık için seçenekleri olmasına rağmen takımda kalmak istiyor. Mario için Arap yarımadasından kulüplerin ilgisi var.