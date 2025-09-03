İspanya’dan Asencio iddiası

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hızlı bir stoper talebinin ardından harekete geçen Beşiktaş yönetiminin Real Madrid'in genç yeteneği Raul Asencio'ya kanca attığı ileri sürüldü. AS'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlıların 22 yaşındaki oyuncuyu bir sezonluğuna kiralamak istediği öğrenildi. Potansiyeli yüksek olan Raul Asencio'nun piyasa değeri ise 40 milyon euro.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hızlı bir stoper talebinin ardından harekete geçen Beşiktaş yönetiminin Real Madrid'in genç yeteneği Raul Asencio'ya kanca attığı ileri sürüldü. AS'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlıların 22 yaşındaki oyuncuyu bir sezonluğuna kiralamak istediği öğrenildi. Potansiyeli yüksek olan Raul Asencio'nun piyasa değeri ise 40 milyon euro.