Ziraat Türkiye Kupası
İspanya'dan Asencio iddiası

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hızlı bir stoper talebinin ardından harekete geçen Beşiktaş yönetiminin Real Madrid'in genç yeteneği Raul Asencio'ya kanca attığı ileri sürüldü. AS'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlıların 22 yaşındaki oyuncuyu bir sezonluğuna kiralamak istediği öğrenildi. Potansiyeli yüksek olan Raul Asencio'nun piyasa değeri ise 40 milyon euro.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
İspanya'dan Asencio iddiası
