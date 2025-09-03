CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Çifte bomba

Çifte bomba

Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talimatı doğrultusunda Cengiz Ünder ve Alexander Djiku’yu transfer etmek için sarı-lacivertli yönetim ile görüşüyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Çifte bomba

KALİTELİ OYUNCU İSTEDİ

Alanyaspor maçında sergilenen kötü futbol ve kaybedilen 3 puanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takıma kalitesi tartışılmayacak transferler yapılmasını istedi. Deneyimli teknik adamın özellikle kanat takviyesi talep etmesinin ardından harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'in yanı sıra stoperde Alexander Djiku'yu kadroya katmak için düğmeye bastı.

FEDAKARLIĞA HAZIR

Sergen Yalçın'ın "Bir ayda ligin yıldızı yaparım" dediği Cengiz Ünder'in siyah-beyazlı formayı giymek için yıllık maaşında indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi. Bu adım transferin önünü açacak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe'de son yapılan Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu transferlerinin ardından forma giyme şansı kalmayan 28 yaşındaki yıldız satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle renklere bağlanacak.

DJIKU HAMLESİ

Paulista'nın sık sık sakatlanması, Uduokhai'nin güven vermemesi nedeniyle savunma hattına da takviye planlayan Beşiktaşlı kurmaylar, Alexander Djiku transferi için Fenerbahçe yönetimiyle görüşüyor. Sarı-lacivertli kulüp ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki stoperin bonservisiyle transfer edilmesi hedefleniyor. Dijku'ya Spartak Moskova'nın da ilgisi bulunuyor. Rusya'da transfer dönemi 12 Eylül'de sona erecek.

3 yıl önce gündeme geldi

Beşiktaş Kulübü 3 yıl önce Alexander Djiku'yu renklerine bağlamak istemişti. O dönem Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'ta forma giyen Ganalı savunmacı, 1 sezon sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

