Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rayan iddiası

Rayan iddiası

Transferın hareketli takımlarından Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Brezilya basınında çıkan haberlerde, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Rayan'ın siyah-beyazlıların listesinde olduğu iddia edildi. Fransa'dan Olympique Lyon'un da listesinde olan genç yıldızı Avrupa'dan birçok takımın takip ettiği vurgulandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Rayan iddiası
Transferın hareketli takımlarından Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Brezilya basınında çıkan haberlerde, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Rayan'ın siyah-beyazlıların listesinde olduğu iddia edildi. Fransa'dan Olympique Lyon'un da listesinde olan genç yıldızı Avrupa'dan birçok takımın takip ettiği vurgulandı.
