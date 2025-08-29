Rayan iddiası

Transferın hareketli takımlarından Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Brezilya basınında çıkan haberlerde, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Rayan'ın siyah-beyazlıların listesinde olduğu iddia edildi. Fransa'dan Olympique Lyon'un da listesinde olan genç yıldızı Avrupa'dan birçok takımın takip ettiği vurgulandı.
