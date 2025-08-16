Beşiktaş Taylan Bulut'u resmen açıkladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş, Schalke 04'te forma giyen 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taylan Bulut'un transferini resmen açıkladı. İşte siyah beyazlı kulübün resmi açıklaması... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 18:04 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 18:11
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'de transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Beşiktaş, Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.' ifadeleri yer aldı.

