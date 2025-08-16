Beşiktaş Taylan Bulut'u resmen açıkladı!

Süper Lig'de transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Beşiktaş, Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.' ifadeleri yer aldı.
Resmi Açıklama | Taylan Bulut 🔗 https://t.co/LK20MM5Ab5 pic.twitter.com/gfKKMuuZXM— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 16, 2025