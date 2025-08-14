CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer'den galibiyet yorumu: Maçlara böyle başlarsak...

Ole Gunnar Solskjaer'den galibiyet yorumu: Maçlara böyle başlarsak...

St. Patrick's'i sahasında 3-2 yenerek toplamda 7-3'lük skor ile UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 23:35
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ole Gunnar Solskjaer'den galibiyet yorumu: Maçlara böyle başlarsak...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında St. Patrick's'i 3-2 yendi. Toplamda 7-3'lük skor ile play-off turuna yükselen ve İsviçre ekibi Lausenne'nin rakibi olan siyah beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, önemli açıklamalarda bulundu.

"MAÇLARA BÖYLE BAŞLARSAK KAZANMAYI BEKLEYEMEYİZ"

"Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz."

"OYUNCULARIM İYİ CEVAP VERDİ"

"Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim. Oyuncularım iyi cevap verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik."

"MUSTAFA ERHAN VE SAKATLIĞI..."

"Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı."

G.Saray'da Ederson tamam!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz! Benfica'dan olay tepki...
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Kerem'den G.Saray'a flaş telefon! F.Bahçe ve transfer...
Beşiktaş'tan sağ bek transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir'in rakibi belli oldu! Başakşehir'in rakibi belli oldu! 00:12
G.Saray'da Ederson tamam! G.Saray'da Ederson tamam! 23:56
Gol sevinci boşlukta bitti! Gol sevinci boşlukta bitti! 23:40
Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak... Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak... 23:30
Mustafa Hekimoğlu'nun şanssız anı! Mustafa Hekimoğlu'nun şanssız anı! 22:35
Beşiktaş'tan sağ bek transferi! Beşiktaş'tan sağ bek transferi! 22:29
Daha Eski
Beşiktaşlı taraftarlardan ıslıklı protesto! Beşiktaşlı taraftarlardan ıslıklı protesto! 21:40
F.Bahçe'de transfer açıklandı! F.Bahçe'de transfer açıklandı! 21:28
PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne para cezası PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne para cezası 21:23
3. ve 4. hafta programı açıklandı 3. ve 4. hafta programı açıklandı 21:22
Beşiktaş maçının ilk dakikasında penaltı! Beşiktaş maçının ilk dakikasında penaltı! 21:07
Kartal ikinci yarıda kanatlandı! Kartal ikinci yarıda kanatlandı! 20:40