Ole Gunnar Solskjaer'den galibiyet yorumu: Maçlara böyle başlarsak...

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında St. Patrick's'i 3-2 yendi. Toplamda 7-3'lük skor ile play-off turuna yükselen ve İsviçre ekibi Lausenne'nin rakibi olan siyah beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, önemli açıklamalarda bulundu.

"MAÇLARA BÖYLE BAŞLARSAK KAZANMAYI BEKLEYEMEYİZ"

"Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz."

"OYUNCULARIM İYİ CEVAP VERDİ"

"Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim. Oyuncularım iyi cevap verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik."

"MUSTAFA ERHAN VE SAKATLIĞI..."

"Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı."