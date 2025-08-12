Jadon Sancho transferinde flaş gelişme! İtalyan gazeteciden Beşiktaş iddialarına yanıt

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ın kanat transferi listesinde, Manchester United'dan ayrılması beklenen Jadon Sancho da bulunuyor. Bu süreçte İtalyan kulüpleri de İngiliz futbolcunun şartlarını araştırırken Sancho'nun transferiyle ilgili son gelişmeler netlik kazandı. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)
Beşiktaş iddialarına da değinen Romano, "Sancho ile ilgili Beşiktaş'ın ilgilendiği konuşuluyor ancak şu anda oyuncu Türkiye'ye gitmek istemiyor. Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra durum yeniden değerlendirilebilir fakat şu an için bu transfer mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.