Haberler Beşiktaş Jadon Sancho transferinde flaş gelişme! İtalyan gazeteciden Beşiktaş iddialarına yanıt

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ın kanat transferi listesinde, Manchester United'dan ayrılması beklenen Jadon Sancho da bulunuyor. Bu süreçte İtalyan kulüpleri de İngiliz futbolcunun şartlarını araştırırken Sancho'nun transferiyle ilgili son gelişmeler netlik kazandı. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 12:09
İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesi Manchester United'da Jadon Sancho'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz sezon başında Chelsea'ye kiralanan İngiliz yıldızın sözleşmesindeki satın alma opsiyonu Londra ekibi tarafından kullanılmamıştı.

Sezon bitiminde Manchester United'a dönen Sancho, teknik direktör Ruben Amorim'in planları arasında yer almıyor.

Serie A ekiplerinin radarında olan 25 yaşındaki futbolcu için Juventus görüşmelerini sürdürse de henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

Sancho, Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelirken ünlü gazeteci Fabrizio Romano, DAZN'da katıldığı yayında oyuncunun durumu hakkında son bilgileri paylaştı.

Romano, "Henüz kesinleşmiş bir karar yok. İtalyan kulüpleri, yüksek maaşı nedeniyle transferin son günlerini ve uygun şartları bekliyor olabilir" dedi.

Beşiktaş iddialarına da değinen Romano, "Sancho ile ilgili Beşiktaş'ın ilgilendiği konuşuluyor ancak şu anda oyuncu Türkiye'ye gitmek istemiyor. Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra durum yeniden değerlendirilebilir fakat şu an için bu transfer mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
