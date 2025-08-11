CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gelişmesi! Bonservisi...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gelişmesi! Bonservisi...

Yaz transfer döneminin dikkat çeken ekiplerinden Beşiktaş, Vaclav Cerny için Wolfsburg ile sürdürdüğü pazarlıklarda önemli bir mesafe kat etti. Çek oyuncunun bonservis bedelinde indirime gidildiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gelişmesi! Bonservisi...

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Avrupa kulüplerinin radarında olan Milot Rashica'nın ayrılığına sıcak bakıyor. Kosovalı futbolcu için 8 ila 10 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli belirleyen yönetim, cazip tekliflerin değerlendirmeye alınacağını belirtti. Rashica'nın olası ayrılığı sonrası Beşiktaş, yerine düşünülen ismi de belirledi. Kara Kartal'ın transfer listesinde öne çıkan isim, Wolfsburg forması giyen Vaclav Cerny. Takvim'de yer alan haberde Çek yıldız için Alman kulübüyle yapılan pazarlıklarda önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Wolfsburg'un başta 12 milyon Euro talep ettiği bonservis bedelinin, 7.8 milyon Euro seviyelerine düştüğü öğrenildi.

52 MAÇTA OYNADI

27 yaşındaki tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Rangers'ta 52 maça çıktı ve 18 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 2027 yılına kadar Wolfsburg ile sözleşmesi bulunan Cerny'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Yönetim, Rashica'nın satışından elde edilecek gelirle Cerny transferini kısa sürede netleştirmeyi hedefliyor.

F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz!
G.Saray'da Barış'ın yerine gelecek isim...
Sacha Boey Galatasaray kararını resmen verdi! Takıma geri mi dönüyor?
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi | Bina enkazından acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
G.Saray'da rota Leandro Trossard!
Yusuf Akçiçek'e dev talip!
