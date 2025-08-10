Sancho sesleri

Beşiktaş, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye daha hazırlanıyor. Yönetim, Manchester United'ın 25 yaşındaki yıldızı Jadon Sancho için harekete geçti. Rudy Galetti'nin haberine göre, siyahbeyazlılar, İngiliz kanat oyuncusunun maaş beklentisi ve olası anlaşma şartları hakkında bilgi talebinde bulundu. Beşiktaşlı yöneticiler, oyuncunun şartlarını detaylı bir şekilde analiz ettikten sonra masaya oturmayı planlıyor. Bonservissiz ya da kiralık ihtimaller de değerlendiriliyor.

İKİ DEV TALİP VAR

Sancho'YA Beşiktaş'ın yanı sıra Juventus ve Borussia Dortmund'un da talip olduğu belirtiliyor. Bu da transfer yarışını iyice kızıştırıyor. Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Sancho, Londra ekibinde 42 maçta 5 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekti. Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro. Beşiktaş'ın bu transferde nasıl bir yol izleyeceği futbol camiasında merakla bekleniyor.

Beşiktaş'ta kanat transferinde liste başı isimlerden Jadon Sancho'nun transferinde önemli gelişmeler yaşanırken bir yandan da siyahbeyazlı taraftar, sosyal medyada Jadon Sancho'yu mesaj yağmuruna tuttu. Beşiktaş taraftarı, Jadon Sancho'nun sosyal medya hesabındaki son paylaşıma 1 milyonu aşan #ComeToBeşiktaşSancho mesajı yazdı. Siyah-beyazlı taraftar bu paylaşımlar ile Sancho'nun Beşiktaş'a katılmasını istediklerini göstermiş oldu.