Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın St. Patrick's maçının biletleri satışa çıkacak

Beşiktaş'ın St. Patrick's maçının biletleri satışa çıkacak

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda ekibi St. Patrick's'i ağırlayacak Beşiktaş, müsabakanın biletlerini yarın satışa sunacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 16:13
Beşiktaş'ın St. Patrick's maçının biletleri satışa çıkacak

İlk olarak BJK SuperApp'ten ön satışa verilecek biletler, 11 Ağustos Pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.

Siyah-beyazlıların, Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak St. Patrick's maçı için belirlediği bilet fiyatları şöyle:

VIP 100: 25 bin lira

VIP 101-126: 22 bin lira

1. Kategori: 7 bin lira

2. Kategori: 6 bin lira

3. Kategori: 5 bin lira

4. Kategori: 4 bin 500 lira

5. Kategori: 4 bin lira

6. Kategori: 3 bin 500 lira

Doğu Üst: 4 bin lira

7. Kategori: Bin 500 lira

8. Kategori: Bin 250 lira

