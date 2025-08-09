Beşiktaş'ın St. Patrick's maçının biletleri satışa çıkacak

İlk olarak BJK SuperApp'ten ön satışa verilecek biletler, 11 Ağustos Pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.
Siyah-beyazlıların, Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak St. Patrick's maçı için belirlediği bilet fiyatları şöyle:
VIP 100: 25 bin lira
VIP 101-126: 22 bin lira
1. Kategori: 7 bin lira
2. Kategori: 6 bin lira
3. Kategori: 5 bin lira
4. Kategori: 4 bin 500 lira
5. Kategori: 4 bin lira
6. Kategori: 3 bin 500 lira
Doğu Üst: 4 bin lira
7. Kategori: Bin 500 lira
8. Kategori: Bin 250 lira