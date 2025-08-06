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Haberler Beşiktaş TRASNFER HABERİ | Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi gelişmesi! Varış saati belli oldu

TRASNFER HABERİ | Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi gelişmesi! Varış saati belli oldu

Beşiktaş, Wilfried Ndidi konusunda Leicester City ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncunun sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 20:46
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TRASNFER HABERİ | Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi gelişmesi! Varış saati belli oldu

Beşiktaş, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi ile anlaşmaya vardı.

Yıldız futbolcu, transferi tamamlamak için İstanbul'a geliyor.

Siyah beyazlılar oyuncunun çıkış maddesi olan 9.5 milyon Euro'yu ödeyecek.

NDIDI KİMDİR?

Tam adı Onyinye Wilfred Ndidi olan başarılı futbolcu, 16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi.

Futbola genç yaşta başlayan Ndidi, profesyonel kariyerine Belçika Ligi ekiplerinden Genk'te adım attı. Burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren genç yetenek, 2017 yılında Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oldu.

Wilfred Ndidi, Leicester City formasıyla kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri hâline geldi.

Orta sahada defansif görevleri üstlenen ve rakip ataklarını kesmedeki başarısıyla tanınan Ndidi, özellikle top kapma ve pas arası istatistiklerinde ligin en iyileri arasında yer aldı.

İngiltere Premier Lig tecrübesi, onun hem fiziksel gücünü hem de taktiksel zekâsını geliştirmesinde büyük rol oynadı.

Nijerya Milli Takımı formasını da uzun süredir başarıyla terleten Ndidi, Afrika Kupası ve Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda ülkesini temsil etti.

Takımın orta sahadaki denge unsurlarından biri olan Ndidi, savunmadan hücuma geçişlerdeki rolüyle teknik direktörlerin güvenini kazandı.

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