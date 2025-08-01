Spor yazarları Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş, ilk maçta 90+5'te Kevin'in golüne engel olabilseydi, en azından bugün sahaya çok daha farklı umutlarla çıkabilirdi. Kadroya baktığımızda; ilk maça göre David Jurásek yedek başlıyor, sol bekte ise mevkisi olmayan Emirhan Topçu forma giyiyor. Aynı zamanda, transferi gerçekleşen Gedson Fernandes'ten yoksun şekilde sahaya çıkıyor Beşiktaş. Orta sahada Demir Ege ve Kartal görev yapıyor. Geçen sezondan bu yana transfer olarak (!) sahada yalnızca Abraham'ın olması ise açıkçası düşündürüyor.
"Beşiktaş olunca umutlar hiç bitmez" diyerek TV karşısına otursam da, 12. dakikada Kevin Santos'un golüyle Shakhtar, zaten az olan umutlarımızı iyice tüketiyor. Sayın Serdar Adalı, seçim öncesi katıldığı televizyon programlarında bu takıma acil olarak kanat, forvet ve bazı bölgeler için transfer yapılması gerektiğini defalarca dile getirmişti. Ancak gelinen noktada, bu transferlerin hiçbiri gerçekleşmiş değil.
İkinci yarıya Demir Ege'nin yerine Amir'le değişikliği ile başladı Beşiktaş. Maçın sonuna yaklaşırken Beşiktaş'ın tek bir net kanat hücumu dahi yoktu. Abraham da bu tabloya şaşırmış olmalı. "Tek bir kanat organizasyonu olmadan geçen 90 dakika mı olur?" diye düşünüyordur muhtemelen. Son oyuncu değişikliğinde Tayfur Bingöl oyuna girince, yılların futbol adamı ve Beşiktaş aşığı biri olarak yazıyı burada noktalıyorum.
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İstanbul'da ilk maçı büyük savunma hataları ile 4-2 kaybedince zaten tur ümitleri bitmişti. Turu geçtim en azından kazanmak adına iyi futbol ile gelecek için umutlanmak isteyen Beşiktaş'ın bu umutlarını da oyun ezberi ve hafızası oturmuş genç ve dinamik Shakhtar hiç zorlanmadan daha ilk yarıda bulduğu iki gol ile yok etti. Sonrası ise arada büyük siklet farkı olan iki takım arasında oynanan hazırlık maçı temposundaydı.
Geçen sezon Beşiktaş'ın başına geçen Solskjaer'in geldiği günden bu yana takımda ve oyunda hiç mi bir gelişim değişim ilerleme kaydedilmez, hiç mi bir dokunuşu hissedilmez mi? Rafa Silva'dan başka ne bir oyun hafızası ne bir planı ne bir stratejisi hiçbir şey yok! Beşiktaş belli ki iyi bir hazırlık dönemi geçirmemiş.
Hedef takım oluşturabilmek adına büyük çaba gösteren Başkan Serdar Adalı'nın acilen teknik adam değişikliğine gitmesi gerekiyor. Gedson Fernandes'i Beşiktaş çok arayacak gibi. Demir Ege ve Kartal Kayra büyük takım oyuncusu değiller. Kanatlara ve özellikle savunmaya acilen yeni oyuncular şart. Bu Beşiktaş'ın çok çalışması lazım çoook. Bu defansla ve oyunla ligde de işi zor.
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43 yaşında ki İspanyol hakem J.Martinez Munuera UEFA'nın birinci kategori hakemi. Temposu düşük maçta kendisine iş düşmedi. O da bu düşük tempoya ayak uydurdu ve fazla rahattı. Bazı kartları gereksizdi. Kişiliği ile çözebilir bu kadar fazla kart çıkarmayabilirdi. Shakhtar'ın penaltı beklediği 36. dakikada kaleci Mert ile Pedrinho pozisyonunda devam kararı doğruydu. Beşiktaş'ın 84'de attığı gol öncesinde Joao Mario kaleci Riznyk'e faul yapıyor gol iptali doğru.
TURGAY DEMİR – ÇARE SERGEN
Beşiktaş, üç sezon önce Ahmet Nur Çebi'nin, şampiyon hocaya imza attırmak için sırf kapris uğruna günlerce bekletmesinden sonra bir daha belini düzeltemedi… Ezeli rakipleri hoca ararken Kartal, Sergen Yalçın'a anında imza attırıp keyfine bakmak yerine Çebi'nin inadıyla kaosa sürüklenmişti… Sonrasında gelen Arat da ondan aşağı kalmadı hani…. Vizyonsuzluğun dibine vuruldu bu iki dönemde…Önder Karaveli, Valerian İsmael, Santos, Bronckhorst gibi sıradan teknik adamlarla çare arandı.… Gerçek hamleleri yapacak cesareti olmayan Başkanlar ve onlara ses çıkaramayan korkak yöneticiler sayesinde Kartal yerle yeksan oldu vesselam…
Koca Beşiktaş Başkanı diyorsun yanındaki en yakın danışmanına bisikletini bile emanet etmezsin. O derece vizyonsuz, o derece camianın kalitesini düşüren işler yapıldı… İnsan biraz düşünür; "şu yanımdaki beni temsil edecek adam mı!?" diye ama nerdee!? Şu OGS ile geçen sezon sonunda yolları ayırmak gerekirdi ama maalesef Serdal Adalı yönetimi de işin kolayına kaçtı…İşte sonuç ortada, savaş ortamında futbol oynamaya çalışan köy takımı Shakhtar'dan iki maçta da çuvalla gol yiyen Beşiktaş hiçbir varlık gösteremedi…
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Serdal Adalı şimdi düne kadar gönüllü olarak yapmadıklarını bu kez zorunlu olarak yapacak. Hem hocayı değiştirecek, hem de doğru transferler için gerekli finansı sağlayacak. Bu işler hep böyledir… Zamanında bir Eto'o'ya verecek para bulamayan Fikret Orman sonra adı sanı bilinmeyen Mitrovic'e ne paralar ödemişti… Yine aynı şekilde bir Talisca'yı elde tutmak için 20 milyon euro bulamayanlar birkaç hafta sonra iki katını harcamışlardı… Ders almayı bilmeyenler için tarih tekrar ediyor hepsi bu… Biz de uyuyanları uyandırmakla ömür tüketiyoruz. Şimdi Ole gidecek, Manchini ya da Sergen Yalçın gelecek. Bu kaostan çıkmanın da başka yolu yok zaten.