Spor yazarları Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçını değerlendirdi

43 yaşında ki İspanyol hakem J.Martinez Munuera UEFA'nın birinci kategori hakemi. Temposu düşük maçta kendisine iş düşmedi. O da bu düşük tempoya ayak uydurdu ve fazla rahattı. Bazı kartları gereksizdi.

Kişiliği ile çözebilir bu kadar fazla kart çıkarmayabilirdi. Shakhtar'ın penaltı beklediği 36. dakikada kaleci Mert ile Pedrinho pozisyonunda devam kararı doğruydu. Beşiktaş'ın 84'de attığı gol öncesinde Joao Mario kaleci Riznyk'e faul yapıyor gol iptali doğru.