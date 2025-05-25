Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligi 3. tamamlamak isteyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta alınan beraberliğin ardından tekrar 4. sıraya geriledi. Samsunspor ile süren Avrupa Kupaları rekabetinde mutlu sona ulaşmayı amaçlayan Kara Kartal, ligin bitimine 2 hafta kala hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanarak Rizespor'u mağlup etmeyi hedefleyen Beşiktaş, bu sezon oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almayı hesaplayan Rizespor ise İlhan Palut yönetiminde 43 puanla 14. sırada bulunuyor. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ve beIN Sports 4 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva, Gedson, Immobile

Çaykur Rizespor: Grbic, Samet, Mosci, Taha, Abdülkadir, Varesanovic, Olowoyin, Mithat, Sowe, Akintola

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından son haftalarda başarılı sonuçlar almayı sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz hafta alınan beraberliğin ardından tekrar 4. sıraya geriledi. Sezonu 3. sırada tamamlayıp, Avrupa Kupaları'nda mücadele etmeyi hedefleyen Kara Kartal, ligin bitimine 2 hafta kala daha fazla puan kaybı yaşamak istemiyor. 25 Mayıs Pazar günü Rizespor karşısında oynanacak lig maçında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak siyah-beyazlılar, Rafa Silva önderliğinde puanını 62'ye çıkartmak istiyor.

KARA KARTAL'DA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta sezonu kapatan Chamberlain ile uzun süredir sahalardan uzak Zaynutdinov'un dışında eksik bulunmuyor. Ligde geçen hafta oynanan Alanyaspor maçında anneannesinin vefatından dolayı özel izin alan Portekizli futbolcu Fernandes ise kadrodaki yerini alacak.

5 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu futbolcular, Çaykur Rizespor mücadelesinde kart görmeleri durumunda son hafta deplasmanda oynanacak Bodrum FK müsabakasında görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ'TAN 5 MAÇLIK SERİ

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş, söz konusu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Siyah-beyazlılar, Hatayspor'u 5-1, Fenerbahçe'yi derbide 1-0 ve Adana Demirspor'u 4-1 yenerken; Göztepe ve Alanyaspor ile 1-1'lik skorlarla berabere kaldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 46. RANDEVU

Beşiktaş ile Rizespor, bugüne kadar Süper Lig'de 45. kez karşılaştı. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 29 kez kazanırken, yeşil-mavililer ise 7 defa 3 puan sevinci yaşadı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Beşiktaş'ın attığı 92 gole, Rizespor da 44 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN RİZESPOR'A ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile evinde oynanan maçlarda rakibine karşı üstünlüğü dikkat çekiyor. Kara Kartal, Karadeniz ekibini konuk ettiği son 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte 7 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 4 kez de berabere kaldı. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a karşı iç sahadaki son yenilgisini 17 Şubat 2006 tarihinde 1-0'lık skorla yaşadı.

23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı son 23 karşılaşmada yenilmedi. Beşiktaş, yeşil-mavililer karşısında ligdeki son yenilgisini 17 Şubat 2006'da sahasında 1-0'lık sonuçla yaşadı. İki takım arasında oynanan son 23 maçın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 7'si ise beraberlikle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ

İki ekip arasında ligde oynanan müsabakalarda en farklı galibiyeti 6-0 ile Beşiktaş elde etti. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı müsabakada Karadeniz ekibini 6-0 yendi. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında ise siyah-beyazlı ekip tarihi bir yenilgi yaşadı. Yeşil-mavili takım, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada Beşiktaş'ı 5-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın 8 Nisan 2019'da Rize'de 7-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 9 gol, ligde geride kalan 45 müsabaka içinde bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti. Siyah-beyazlı takımla Rizespor arasında oynanan maçlarda, 20 Aralık 2003'teki lig karşılaşmasını 5-3 Beşiktaş kazanırken, filelere ise toplam 8 gol gitti.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Emrah Ünal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak.