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3 futbolcunun üzeri çizildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kiralık olarak takımdan ayrılan 3 futbolcunun geleceği hakkında kararını verdi. Siyahbeyazlılarda, kiralık olarak gönderilen Al Musrati, Jackson Muleka ve Jean Onana ile yollar ayırılacak. Norveçli teknik adam, üç oyuncuyu da gelecek sezonun kadro planlamasında düşünmediğini yönetime bildirdi. Cazip bir teklif gelmemesi durumunda ise kiralama formülü tekrar devreye girebilir.
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