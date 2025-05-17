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Haberler Beşiktaş 3 futbolcunun üzeri çizildi

3 futbolcunun üzeri çizildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kiralık olarak takımdan ayrılan 3 futbolcunun geleceği hakkında kararını verdi. Siyahbeyazlılarda, kiralık olarak gönderilen Al Musrati, Jackson Muleka ve Jean Onana ile yollar ayırılacak. Norveçli teknik adam, üç oyuncuyu da gelecek sezonun kadro planlamasında düşünmediğini yönetime bildirdi. Cazip bir teklif gelmemesi durumunda ise kiralama formülü tekrar devreye girebilir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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3 futbolcunun üzeri çizildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kiralık olarak takımdan ayrılan 3 futbolcunun geleceği hakkında kararını verdi. Siyah beyazlılarda, kiralık olarak gönderilen Al Musrati, Jackson Muleka ve Jean Onana ile yollar ayırılacak. Norveçli teknik adam, üç oyuncuyu da gelecek sezonun kadro planlamasında düşünmediğini yönetime bildirdi. Cazip bir teklif gelmemesi durumunda ise kiralama formülü tekrar devreye girebilir.
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