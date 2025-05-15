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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta Solskjaer’den Masuaku kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Beşiktaş’ta Solskjaer’den Masuaku kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları hız kazanırken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arthur Masuaku hakkında önemli bir karar geldi. İşte o karar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 13:05
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Beşiktaş’ta Solskjaer’den Masuaku kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması tüm hızıyla sürerken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda kadro şekillenmeye başladı.

Beşiktaş’ta Solskjaer’den Masuaku kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Genç ve tecrübeli oyuncuları harmanlayan, dinamik ve kompakt bir ekip kurmayı hedefleyen Norveçli çalıştırıcı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arthur Masuaku hakkında kararını verdi.

Beşiktaş’ta Solskjaer’den Masuaku kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Hürriyet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz gün Başkan Serdal Adalı ile bir toplantı gerçekleştiren Solskjaer, Masuaku'nun performansından oldukça memnun olduğunu belirtti.

Beşiktaş’ta Solskjaer’den Masuaku kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Tecrübeli sol bekin takımda kalmasını isteyen Solskjaer'in, "Masuaku'nun oyununu çok beğeniyorum. Her geçen maç üstüne koyuyor. Eğer şartlarda anlaşabilirseniz, takım için büyük katkı sağlar" dediği öğrenildi.

Beşiktaş’ta Solskjaer’den Masuaku kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Bu sezon Beşiktaş formasını 44 resmi maçta terleten Masuaku, takımına 1 gol, 8 asistlik katkı verdi.

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