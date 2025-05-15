Beşiktaş’ta Solskjaer’den Masuaku kararı! Takımdan ayrılacak mı?
Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları hız kazanırken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arthur Masuaku hakkında önemli bir karar geldi. İşte o karar… (BJK spor haberleri)
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Tecrübeli sol bekin takımda kalmasını isteyen Solskjaer'in, "Masuaku'nun oyununu çok beğeniyorum. Her geçen maç üstüne koyuyor. Eğer şartlarda anlaşabilirseniz, takım için büyük katkı sağlar" dediği öğrenildi.
Bu sezon Beşiktaş formasını 44 resmi maçta terleten Masuaku, takımına 1 gol, 8 asistlik katkı verdi.
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