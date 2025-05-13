Adalı iddialı

Beşıktaş'ın en zor döneminde elini taşın altına koyan ve kulübü adeta küllerinden inşa eden Başkan Serdal Adalı, doğru teknik adamı takımın başına getirerek önce bozulan moral ve motivasyonun onarılmasını sağladı. Sonra da sportif ve ekonomik sistemin temellerini sağlamlaştırdı. Sıra seçimden önce başlattığı Kara Kartal'ın geleceği ile ilgili proje ve hamleleri yeniden aldığı yetkiyle Büyük Beşiktaş'ı camianın arzuladığı zirveye taşımaya geldi. Seçime katılan üyelerden tam desteğini arkasına alan Başkan Adalı, şimdiye kadar titizlikle yürütülen çalışmaların hızlanacağı ve sonuca kavuşturulacağı sinyalini verdi. Sportif bakımdan yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için Teknik Direktör Solskjaer ile ikili zirve yapacak olan Adalı bu toplantıda bölgeler ve isimler için son noktayı koyacaklarını belirtti. Ekonomik açıdan da iyi duruma geleceklerini söyleyen Başkan, ezeli rakiplerine mesaj gönderdi.

ADALI MAZBATASINI ALIYOR

Olağan Seçimli Genel Kurulu sonunda siyah-beyazlılarda yeniden başkanlığına seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını bugün saat 14.00'te Tüpraş Stadyumu saha kenarında düzenlenecek törenle alacak.