Bayrakları çıkarın

Başkanlık seçimini kazanan Serdal Adalı iddialı açıklamalar yaptı. Adalı, "Son yıllarda yaşadığımız bütün sevinçleri, içimizde ukde kalan duyguları, söyleyemediğimiz tüm şarkıları bağırma vakti yakındır" dedi. Camiamdan en büyük isteğinin birlik ve beraberlik olduğunu söyleyen Adalı, "Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş'ı yeniden zirveye taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bütün Beşiktaşlılara söylüyorum, siyah-beyazlı bayraklarınızı sandıktan çıkartın" dedi. Kongre üyelerine konuşan Adalı, "Sadece 4 ay önce Beşiktaş'a sahip çıkarak, tarihin en yüksek oy sayısıyla bize bu göreve layık gördünüz. Bugün de bize olan güveni bir kez daha gösterdiniz. Beşiktaş için istikrar dediniz. Camiamızın bir kez daha güvenini arkamıza aldığımızı bilmek büyük bir onurdur. Beşiktaş, bugünden itibaren net bir istikrar dönemine girmiştir. Beşiktaş'ın yükselişi başlamıştır. Sözünü verdiğimiz projeleri yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.