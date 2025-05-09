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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Wout Weghorst gelişmesi! Kesenin ağzı açıldı

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Wout Weghorst gelişmesi! Kesenin ağzı açıldı

Yeni sezon öncesinde forvet transferine öncelik veren Beşiktaş, Ajax’ta hamle oyuncusu olarak kullanılan Wout Weghorst için önemli bir aşama kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Wout Weghorst gelişmesi! Kesenin ağzı açıldı

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Bu sezon gol yollarında istediği yaratamayan Beşiktaş'ta forvet transferi ilk sırada yer alıyor. Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlı yönetim bu bölgeye iki takviye gerçekleştirecek. Bu isimlerin başında ise bir dönem siyah-beyazlı formayı da terleten Wout Weghorst yer alıyor. Hollanda ekibi Ajax'ta hamle oyuncusu olarak forma giyen ve oyuna hep sonradan dahil olan 32 yaşındaki futbolcu için harekete geçildi.

Senelik 2.5 milyon Euro kazanan başarılı futbolcuya bonuslarla birlikte bu rakamın üzerinde bir rakam öneren siyah beyazlılar, seçim sonrasında çalışmalarına hız verecek. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Weghorst için Ajax'ın fazla bir talebi bulunmazken oyuncu ile görüşmeler devam ediyor.

Bu sezon Hollanda Ligi'nde 920 dakika forma giyen Wout Weghorst 9 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı.

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