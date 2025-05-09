Beşiktaş Başkanı ve Başkan Adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpte 11 Mayıs Pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde basın toplantısı düzenledi. Serdal Adalı, "Göreve geldiğimizden bu yana tüm kaynaklarımızı Beşiktaş'ın hizmetine sunduk. Göreve geldiğimizde umutsuz bir ruh halimiz vardı. Kurumsallıktan tamamen uzaklaşmış bir Beşiktaş vardı. Beşiktaş'ta artık yeni projeler konuşuluyor. Finansal bağımsızlık tartışılıyor. Borçların nasıl sıfırlanacağı tartışılıyor. Bundan sonra o kaotik günlere dönmeyeceğiz. Bu bizim camiamıza sözümüzdür" mesajını verdi.

EN BÜYÜK SERMAYE ARTIŞI

Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını vurgulayan Serdal Adalı, şunları anlattı: "Beşiktaş'ın tarihindeki en büyük sermaye artışı gerçekleşti. Tarihin tek seferdeki en yüksek tutarlı borç ödemesi gerçekleşecek. Elde edilen toplam hasılat 1 milyar 433 Milyon TL olmuştur. Elde edeceğimiz tüm geliri Bankalar Birliği'ne yatıracağız. Kulübümüze ait hisselerin değeri 50 milyondan 150 milyon euroya yükselmiştir. Finansal Fair Play'de takım harcama konusunda elimiz rahatladı. Şimdi "Başkan hemen transferleri indir" diyen genç taraftarımızı duyar gibiyim ama en başında ne dediysek o şekilde ilerleyeceğiz."

WHATSAPP'TAN TRANSFER YAPMIŞLAR

Transfer konularına değinen Başkan Serdal Adalı, "Hangi bölgeye kaç transfer lazımsa, biz o kadar transfer yapacağız. Taraftarımızın içi rahat olsun. Ama bu transferleri de benimsediğimiz prensipler çerçevesinde yapacağız. Teknik kadromuz, scout ekibimizle önümüzdeki sezon için gereken adımları atıyoruz. Son yıllardaki yanlış takım kurgularının izlerini silmek hiç kolay olmuyor, olmayacak da. Bunları düzeltmek için zamana ihtiyaç var. Biz en doğru yapıyı kurmak için çalışıyoruz. Eski yönetim WhatsApp'tan transfer yapmış. Biz kadro mühendisliği inşa ediyoruz" dedi.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'E İNANIYORUZ

Başkan Serdal Adalı, Solskjaer'e güvendiklerini belirtip "Ole Gunnar Solskjaer'e planlarına ve programına inanıyoruz. Hangi bölgeye kaç transfer lazımsa, biz o kadar transfer yapacağız. Taraftarımızın içi rahat olsun" dedi.

60 MİLYONA VİCTOR OSİMHEN'İ ALIRIM

Serdal Adalı, Alexander Sörloth transferi üzerinden ilginç bir Victor Osimhen örneği verdi. Adalı, "27 milyon euro verip Sörloth alacağıma 60 milyon verir Osimhen'i alırım. Bu işler para" ifadelerini kullandı. Serdal Adalı, Sörloth konusu için kesin bir dille de "Alexander Sörloth, hayal" ifadelerini kullandı.

GEDSON İÇİN BENFİCA'YA MESAJ

Gedson Fernandes konusunda Benfica üzerinden net mesajlar veren Serdal Adalı, "Yüzde 50'sini almadan Gedson'u satmam. Benfica ile pay konusunda anlaşmadan Gedson'u satmayacağım. Benfica ile konuştum, sözleşme süresini uzatırım elinize bir şey geçmez dedim" bilgisini paylaştı.

DEMİR EGE TIKNAZ'DAN PAY

Portekiz kulübü Rio Ave'de kiralık oynayan Demir Ege Tıknaz konusunda önemli bilgiler veren Başkan Serdal Adalı, "Rio Ave kulübü, sezon sonunda Demir Ege Tıknaz'ın satın alma opsiyonunu kullanacak. Başka bir kulüple anlamışlar, 5'i verecekler, sonra başka kulübe satacaklar" diye konuştu.

TRANSFER ROTASI AÇIKLANDI

Serdal Adalı, yaz transfer dönemindeki çalışma ve planlamalarını da özel olarak açıklayıp "Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş, takım planlaması; Türk oyuncular, deneyimli Avrupa seviyesindeki oyuncular ve uluslararası yetenekler olmak üzere üç temel üzerine kurulacak" bilgilerini paylaştı.

PATRİCK BERG'İ BODO VERMİYOR

Transferde adı Beşiktaş'la anılan Bodo/Glimt'in orta saha oyuncusu Patrick Berg'e değinen Serdal Adalı: "Patrick Berg için ilettiğimiz teklif 4.5-5 milyon euro civarlarındaydı ama onu istediğimizden beri Bodo/Glimt Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar aldı. Vermiyoruz Berg'i diyorlar. Transfer konusunda isim ve mevkii söylemek için sezonun bitmesini bekliyoruz" diye anlattı.

MASUAKU'NUN İLACI BENİM

Arthur Masuaku'nun son haftalarda yükselen performansına vurgu yapan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Masuaku'nun psikoloğu benim. Onun ilacı bende. Masajını bile takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

ELAN RİCARDO KİRALIK GİDECEK

Serdal Adalı: "Elan Ricardo'yu gerekirse sezon başında bir İstanbul takımına kiralık vereceğim ama önümüzdeki devre arasında onu göreceksiniz. Onun için Atletico Madrid'le kavga ettik. Başına gelmeyen şey kalmadı geldiğinden beri. Göreceksiniz nasıl bir oyuncu olduğunu" görüşünü sundu.

İMMOBİLE İLE KONUŞTUM

İmmobile ile geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptığını anlatan Serdal Adalı, "İmmobile, altın ayakkabı paylaşımı yaptıktan sonra Hatayspor maçı öncesinde onunla bir toplantı yaptım, bazı uyarılarda bulundum" dedi.

SERDAL ADALI'NIN VAATLERİ

Yeniden Beşiktaş'ta başkanlığa aday olan Serdal Adalı, seçim vaatleri maddeler halinde sıraladı. İşte Serdal Adalı'nın vaatleri:

Kalıcı başarılar ve sürdürülebilir zaferlere ulaşan bir futbol takımı

Denk bütçeler ile büyüyen amatör şubeler

Finansal bağımsızlığını yakalayan, borçsuz bir mali yapı

Yeni gayrimenkul yatırımlarıyla güçlenen ve projelerle büyüyen bir ekonomi

Geleceğin yıldızlarını Avrupa seviyesinde tesislerde yetiştiren bir altyapı

Profesyonellik ve kurumsa vizyonla geleceği yöneten bir idari organizasyon

Yeniden kenetlenen ve hep birlikte yükselen büyük Beşiktaş camiası.