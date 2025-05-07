TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan kanat operasyonu! 3 yıldızın peşine düştü

Bu sezon kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Siyah-Beyazlılar yeni sezonda bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sağ ve sol kanada en az iki hamle yapması beklenen Kartal bu bölgeler için önemli isimleri gündemine aldı.

Takvim'de yer alan habere göre; Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynadığı futbolla dikkatleri çeken Çekyalı Vaclav Cerny Siyah-Beyazlı takımın gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Bu sezon İskoç ekibinde kiralık oynayan ve bonservisi Wolfsburg'da bulunan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 49 maçta 17 gol, 7 asist üretti.

LAURIENTE YİNE GÜNDEMDE

Cerny ile ilgili ilerleyen günlerde somut gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi. Kartal'ın gündemindeki bir diğer aday ise Serie B Ligi ekibi Sassuolo'da forma giyen Armand Lauriente. Daha önce de adı Beşiktaş ile anılan 26 yaşındaki Fransız futbolcu için sezon sonunda harekete geçilmesi bekleniyor. AZ Alkmaar formasıyla Galatasaray'a karşı etkili maçlar çıkaran 21 yaşındaki Hollandalı Ernest Poku da ismi geçen adaylar arasında yer alıyor.

LAURİENTE AYRILMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden Laurinte'nin sezon sonunda Sassuolo'dan ayrılmak istediği ifade ediliyor. Fransız futbolcu bu sezon 33 maçta 19 gol, 6 asistle oynadı. Ernest Poku ise 37 maçta 2 gol, 8 asiste imza attı.