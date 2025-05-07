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Gedson sözleşme beklıyor
Kariyerinin en verimli dönemini geçiren Gedson Fernandes, yönetimden daha önce sözünü aldığı yeni sözleşme için geri sayıma geçti. 1.7 milyon euro'luk maaşında artış sözü veren Başkan Serdal Adalı, seçim sonrasında Portekizli oyuncuya beklediği yeni ve zamlı sözleşmeyi önerecek. Bonservisinin kalan yarısı için Benfica'yı ikna edemeyen yönetim, gelen tekliflere karşın Gedson ile yola devam etmek istiyor.
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