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Haberler Beşiktaş Gedson sözleşme beklıyor

Gedson sözleşme beklıyor

Kariyerinin en verimli dönemini geçiren Gedson Fernandes, yönetimden daha önce sözünü aldığı yeni sözleşme için geri sayıma geçti. 1.7 milyon euro'luk maaşında artış sözü veren Başkan Serdal Adalı, seçim sonrasında Portekizli oyuncuya beklediği yeni ve zamlı sözleşmeyi önerecek. Bonservisinin kalan yarısı için Benfica'yı ikna edemeyen yönetim, gelen tekliflere karşın Gedson ile yola devam etmek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
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Gedson sözleşme beklıyor
Kariyerinin en verimli dönemini geçiren Gedson Fernandes, yönetimden daha önce sözünü aldığı yeni sözleşme için geri sayıma geçti. 1.7 milyon euro'luk maaşında artış sözü veren Başkan Serdal Adalı, seçim sonrasında Portekizli oyuncuya beklediği yeni ve zamlı sözleşmeyi önerecek. Bonservisinin kalan yarısı için Benfica'yı ikna edemeyen yönetim, gelen tekliflere karşın Gedson ile yola devam etmek istiyor.
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