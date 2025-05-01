Polonya basını açıkladı! Piataek ve Beşiktaş...
Süper Lig'de sergilediği performansla göz dolduran Piatek için Polonya basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Daha önce yaptığı açıklamada "Süper Lig'den de teklif aldım" diyen oyuncunun transfer detayları belli oldu. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
2023 yılında Almanya ekibi Hertha Berlin'den Başakşehir'e transfer olan Piatek için flaş transfer iddiası ortaya atıldı.
Siyah beyazlı kulüple Polonyalı oyuncu arasında ilk görüşmeler yapıldı.
Yıldız santrforun Başakşehir ile sezon sonunda yolların ayırması bekleniyor.
İŞTE O HABER
DİĞER