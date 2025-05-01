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Haberler Beşiktaş Polonya basını açıkladı! Piataek ve Beşiktaş...

Polonya basını açıkladı! Piataek ve Beşiktaş...

Süper Lig'de sergilediği performansla göz dolduran Piatek için Polonya basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Daha önce yaptığı açıklamada "Süper Lig'den de teklif aldım" diyen oyuncunun transfer detayları belli oldu. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 14:29
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Polonya basını açıkladı! Piataek ve Beşiktaş...

2023 yılında Almanya ekibi Hertha Berlin'den Başakşehir'e transfer olan Piatek için flaş transfer iddiası ortaya atıldı.

Polonya basını açıkladı! Piataek ve Beşiktaş...

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİNDE

Polonya basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Piatek'in peşinde.

Polonya basını açıkladı! Piataek ve Beşiktaş...

Siyah beyazlı kulüple Polonyalı oyuncu arasında ilk görüşmeler yapıldı.

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