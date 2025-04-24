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Haberler Beşiktaş Kartal'ın rotası Avrupa!

Kartal'ın rotası Avrupa!

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de kalan maçlarda en iyi performansını sergileyip, ilk 3 sıraya adını yazdırmak istiyor. Beşiktaş’ın hedefi Avrupa Ligi biletini almak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Kartal'ın rotası Avrupa!

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve zirve yarışına erken havlu atan Beşiktaş, kalan haftaları en az hasarla atlatmak istiyor. Süper Lig'de üçüncü sırayı kapmak isteyen Kara Kartal, Avrupa Ligi biletini de cebine koymanın hesaplarını yapıyor. Ole Gunnar Solskjaer ve öğrencilerinin önündeki fikstür şansı da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar kalan 6 lig maçının 4'ünü İstanbul'da oynayacak. Yarın akşam evinde Hatayspor'u ağırlayacak Beşiktaş, bir sonraki hafta 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile derbi müsabakasına çıkacak Kartal, Kadıköy'de rakibine konuk olacak. Siyah-beyazlılar hemen sonra sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Kalan son 3 haftada ise Alanyaspor deplasmanı, iç sahada Rizespor maçı ve Bodrum FK deplasmanı oynanacak.

SON DERBİ MAÇI KADIKÖY'DE

Beşıktaş'ta sezonun son derbisi Fenerbahçe ile 4 Mayıs Pazar günü Kadıköy'de oynanacak. Ligin ilk yarısında rakibini 1-0 yenen Beşiktaş, Galatasaray'a karşı da oynadığı 3 derbinin 2'sini kazanıp 1 yenilgi yaşadı.

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