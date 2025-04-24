Beşiktaş'ta bayram coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; Tüpraş Stadı'nda coşkuyla kutlandı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Asbaşkan Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora, yöneticiler Merve Öztopaloğlu, İbrahim Şafak Sağlam ve Selahattin Solmaz, ile BJK-KABATAŞ VAKFI Okulları'nın öğrencileri ve velilerinin katılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Başkan Serdal Adalı, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün, milletimizin kaderini kendi ellerine aldığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun dünyaya ilan edildiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği çok özel bir gün: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

MİNNET VE RAHMETLE

Böylesıne anlamlı bir günü bizlere miras bırakan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Hep birlikte, daha güzel yarınlar inşa edeceğimize inancım tam. Bu duygularla, başta çocuklarımız olmak üzere, hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum." BJK-KABATAŞ

VAKFI Okulları öğrencileri; yöresel halk oyunları, Dünya halk danslarından örnekler, şarkılar ve şiir dinletileri eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

23 NİSAN'DA DEVİR-TESLİM

Beşıktaş Başkanı Serdal Adalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında başkanlık koltuğunu bir günlüğüne BJKKABATAŞ VAKFI Okulları 5. sınıf öğrencisi Ada Gönlüşen'e devretti. Ada Gönlüşen, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği bu özel bayramda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanlık koltuğuna oturmanın gururunu yaşıyorum. Bu sadece bir koltuk değil, büyük bir sorumluluk, büyük bir onur."