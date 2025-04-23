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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan yerli bek operasyonu! Yusuf Özdemir ve Mehmet Can Aydın...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan yerli bek operasyonu! Yusuf Özdemir ve Mehmet Can Aydın...

Beşiktaş, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, sağ ve sol bek rotasyonunu güçlendirmek üzere gündemine Corendon Alanyaspor’dan Yusuf Özdemir ve Schalke’den Mehmet Can Aydın'ı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan yerli bek operasyonu! Yusuf Özdemir ve Mehmet Can Aydın...

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer yapılacak bölgelerden biri de bek rotasyonu. Defans hattının sağ ve sol ve kanadındaki rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar'ın yerli isimlere yöneldiği öğrenildi. Sezon sonunda sol beki Masuaku ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ın bu sezon Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Özdemir'i gündemine aldığı belirlendi.

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Kartal'ın sezon sonunda 24 yaşındaki sol bek için Akdeniz ekibiyle görüşmelerde bulunup teklifini iletmesi bekleniyor. 2028 yılına kadar kontratı bulunan Yusuf bu sezon çıktığı 31 maçta 4 gol, 2 asist kaydetti. Kartal'ın sağ bek için belirlediği isim ise Bundesliga 2 ekibi Schalke'de forma giyen Mehmet Can Aydın. Daha önce Trabzonspor forması da giyen 23 yaşındaki oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Sezon sonunda boşa çıkacak oyuncuyla ilgili ilerleyen günlerde temasların başlayacağı belirtiliyor.

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