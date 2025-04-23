Telafisi yok

Şampıyonluk yarışına erken havlu atan, Twente'ye yenilerek Avrupa'dan elenen, sezonu kupa ile kapatmak için Türkiye Kupası'na sarılan ve bu yıl şansı bir türlü tutmayan Göztepe'ye sahasında boyun eğen Beşiktaş, Avrupa hayalleri için telafisi olmayan bir keskin viraja giriyor. Spor otoriteleri siyah beyazlı takım ve oyuncuları için son şans olacağını vurgulayarak, bu fırsatı kaçırmayacaklarını ve ibrenin de Beşiktaş'tan yana olduğunu belirtiyor. Samsunspor, Eyüpspor ve Beşiktaş'ın son haftalardaki istikrarsız sonuçları potaya Başakşehir'i de soktu. Zaten Kara Kartal'ı da son hedefinde tutan Samsunspor'un üst üste aldığı mağlubiyetler oldu. Şimdi her şey ligin son düzlüğü dönülürken yeniden başlıyor. Beşiktaş ve Başakşehir rakiplerinden bir fazla maç yapacak. Siyah beyazlı takımın tek zorlu karşılaşması Fenerbahçe derbisi olacak. Eğer bu eşik kayıpsız geçilirse kalan maçlara Beşiktaş final havasında çıkacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Beşıktaş, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman minyatür kale maçla başladı. Dar alanda oynanan çift kale maçların ardından yapılan koşu çalışmalarıyla antrenman sona erdi.

İLK YOLCU MULEKA

Beşıktaş'ta sezon başında takımdan kiralık olarak ayrılan Kongolu oyuncu Jackson Muleka'nın kariyerine Beşiktaş'ta devam etmesi beklenmiyor. Suudi Arabistan ekibi Al Khoolod'un Muleka'nın bonservisini alacağı belirtildi. Bu sezon Al Khoolod'da 24 maça çıkan Muleka, 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.