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Haberler Beşiktaş Mert Günok: Üçüncülük şansımız devam ediyor ama...

Mert Günok: Üçüncülük şansımız devam ediyor ama...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Mert Günok, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 21:38
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Mert Günok: Üçüncülük şansımız devam ediyor ama...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Mert Günok, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli kaleci, "Aslında üçüncülük şansımız devam ediyor ama inişli - çıkışlı oyunumuz da devam ediyor. İlk yarıda iyi bir oyun sergiledik. Ama ikinci yarıda bir anda rüzgar tersine döndü diyebiliriz. Göztepe'nin oyununa ayak uydurduk. Açıkçası oyunlarımız biraz gel-git üzerine gidiyor. Ne yapacağımız belli olmuyor, sezonun özeti gibi bu. Günahı ve sevabıyla buradayız! Yendiğimizde de yenildiğimizde de gerekli açıklamaları yapmaya çalışıyoruz. Bu sezon özelinde geçen seneden farklı olarak bir kupa hedefi yok, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bugün 3 puanı alabilirdik. Bizim için de güzel bir motivasyon olabilirdi. Buradayız, yapacak bir şey yok. Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluk ama gelebileceğimiz en yüksek seviye üçüncülük bu sene. Oraya gelmek için elimizden geleni yapacağız. Yapabileceğimiz başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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