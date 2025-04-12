Beşiktaş tribünlerinden takıma tepki! Futbolcular özür dilemek için döndü

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, sahasında 2-0 mağlup oldu. Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından Beşiktaş tribünlerinden tepki sesleri yükseldi.

Ole Gunnar Solskjaer, özür dilemek üzere tribünlere geldiğinde taraftarlar soyunma odalarına giden takımı da sahaya çağırdı.

"TAKIM NEDEN OYNAMIYOR?"

Soyunma odalarından sahaya dönen siyah beyazlı oyuncular, taraftarların takıma yönelik şiddetli tepkilerini dinledi ve onları sakinleştirmeye çalıştı.

Son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alındığı için öfkelenen tribünlerde oyunculara ve yönetime yönelik, "Takım neden oynamıyor?" tezahüratları yapıldı.

Bazı taraftarların sahaya formasını attığı gözlemlendi.