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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş tribünlerinden takıma tepki! Futbolcular özür dilemek için döndü

Beşiktaş tribünlerinden takıma tepki! Futbolcular özür dilemek için döndü

RAMS Başakşehir'e sahasında mağlup olan Beşiktaş'ta tribünler, takıma ve yönetime tepki gösterdi. Karşılaşma sonrası Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcular, taraftarlardan özür diledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 22:02 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 22:14
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Beşiktaş tribünlerinden takıma tepki! Futbolcular özür dilemek için döndü

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, sahasında 2-0 mağlup oldu. Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından Beşiktaş tribünlerinden tepki sesleri yükseldi.

Ole Gunnar Solskjaer, özür dilemek üzere tribünlere geldiğinde taraftarlar soyunma odalarına giden takımı da sahaya çağırdı.

"TAKIM NEDEN OYNAMIYOR?"

Soyunma odalarından sahaya dönen siyah beyazlı oyuncular, taraftarların takıma yönelik şiddetli tepkilerini dinledi ve onları sakinleştirmeye çalıştı.

Son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alındığı için öfkelenen tribünlerde oyunculara ve yönetime yönelik, "Takım neden oynamıyor?" tezahüratları yapıldı.

Bazı taraftarların sahaya formasını attığı gözlemlendi.

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