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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Solskjaer'den sürpriz karar! Yıldız ismi kızağa çekti

BEŞİKTAŞ HABERİ - Solskjaer'den sürpriz karar! Yıldız ismi kızağa çekti

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de sezonun son virajına girilirken hücum hattında önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Norveçli teknik adam, genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. İşte gelişmenin ayrıntıları... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 15:22
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Solskjaer'den sürpriz karar! Yıldız ismi kızağa çekti

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in son düzlüğüne girilirken hücum hattında radikal bir değişikliğe hazırlanıyor.

Solskjaer'den sürpriz karar! Yıldız ismi kızağa çekti

Hafta sonu sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan siyah-beyazlı ekipte forvet tercihi değişiyor.

Solskjaer'den sürpriz karar! Yıldız ismi kızağa çekti

Son karşılaşmalarda ileri uçta Rafa Silva ve Ciro Immobile'ye şans tanıyan Solskjaer'in kalan haftalarda farklı bir isme yönelmesi bekleniyor.

Solskjaer'den sürpriz karar! Yıldız ismi kızağa çekti

Sabah gazetesinin haberine göre Norveçli çalıştırıcı, pres gücü ve sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken Mustafa Hekimoğlu'nu ilk 11'e almayı planlıyor.

Solskjaer'den sürpriz karar! Yıldız ismi kızağa çekti

Böylece tecrübeli golcü Immobile'nin kulübeye çekileceği öğrenildi.

Solskjaer'den sürpriz karar! Yıldız ismi kızağa çekti

Henüz 17 yaşında olan Mustafa Hekimoğlu'nun Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Solskjaer'den sürpriz karar! Yıldız ismi kızağa çekti

Öte yandan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ciro Immobile'nin gelecek planlamasında yer almadığı ve gelen tüm transfer tekliflerinin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Solskjaer'den sürpriz karar! Yıldız ismi kızağa çekti

Bu sezon 35 maçta forma giyen Immobile, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Solskjaer'den sürpriz karar! Yıldız ismi kızağa çekti

Kulübün altyapısından yetişen Mustafa Hekimoğlu ise 24 maçta süre alırken 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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