BEŞİKTAŞ HABERİ - Solskjaer'den sürpriz karar! Yıldız ismi kızağa çekti
Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de sezonun son virajına girilirken hücum hattında önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Norveçli teknik adam, genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. İşte gelişmenin ayrıntıları... (BJK spor haberleri)
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Sabah gazetesinin haberine göre Norveçli çalıştırıcı, pres gücü ve sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken Mustafa Hekimoğlu'nu ilk 11'e almayı planlıyor.
Böylece tecrübeli golcü Immobile'nin kulübeye çekileceği öğrenildi.
Henüz 17 yaşında olan Mustafa Hekimoğlu'nun Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Öte yandan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ciro Immobile'nin gelecek planlamasında yer almadığı ve gelen tüm transfer tekliflerinin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.
Bu sezon 35 maçta forma giyen Immobile, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Kulübün altyapısından yetişen Mustafa Hekimoğlu ise 24 maçta süre alırken 1 gol ve 1 asistle oynadı.
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