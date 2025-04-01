Rafa varsa sorun yok

Beşiktaş'ta vazgeçilmez yıldızı olan Rafa Silva bu sezon ortaya koyduğu performansla fark yaratmaya devam ediyor. Solskjaer'in hücum futbolunda etkin bir rol oynayan 39 resmi karşılaşmada siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren Portekizli yıldız skora katkı yaptığı maçlarda Kara Kartal'ın bileği bükülmüyor. Bu süreçte önemli puanlar elde eden Beşiktaş, sadece 2 maçta beraberlikle ayrıldı.

24 GOLE KATKI YAPTI

Rafa'nın derbi performansı büyük beğeni kazandı. Portekizli oyuncu, oynadığı futbolun yanı sıra skor yükünü sırtlamaya devam ediyor. Ligde 8, toplamda ise 14. golünü kaydetti. Siyahbeyazlıların ligde attığı son 14 golün 7'sine direkt etki etti. 31 yaşındaki oyuncu toplam 39 müsabakada 14 gol, 10 asiste imza attı. Rafa lig bitimine kadar takımı üst sıralara taşımayı hedefliyor.