Beşiktaş'tan maç sonu G.Saray'a flaş gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de kıran kırana geçen mücadeleden galip ayrılan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu.

Bu sonucun ardından sezonun ilk mağlubiyetini alan sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ın göndermeli paylaşımlarının hedefi olmaktan da kaçamadı.

Galatasaray'ı yenerek 'namağlup tek şampiyon' ünvanını koruyan siyah beyazlılar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile gündem oldu.

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