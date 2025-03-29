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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan maç sonu G.Saray'a flaş gönderme!

Beşiktaş'tan maç sonu G.Saray'a flaş gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı Dolmabahçe'de 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maç sonu yaptığı paylaşımlar ile gündem oldu. | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 22:59 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 23:00
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Beşiktaş'tan maç sonu G.Saray'a flaş gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de kıran kırana geçen mücadeleden galip ayrılan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu.

Bu sonucun ardından sezonun ilk mağlubiyetini alan sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ın göndermeli paylaşımlarının hedefi olmaktan da kaçamadı.

Galatasaray'ı yenerek 'namağlup tek şampiyon' ünvanını koruyan siyah beyazlılar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile gündem oldu.

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