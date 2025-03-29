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Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR Hakemi Pawel Pskit olarak açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 11:58 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 12:22
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında bu akşam oynanacak derbi müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oldu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, bugün saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.

Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oturacak. Pskit'e AVAR'da Onur Özütoprak eşlik edecek.

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