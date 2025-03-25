Kartal'ın milli performansı

Dünya Kupası ve Uluslar Ligi elemeleri için milli takımlara 8 futbolcu gönderdi. Mert Günok ve Emirhan Topçu A Milli Futbol takımına, Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy U21 Milli Takımı'na giden yerli futbolcular oldu. Masuaku DR Congo, Ernest Muçi Arnavutluk, Keny Arroyo Ekvador ve Milot Rashica da Kosovo Milli takımına davet edildi. Mert Günok sakatlığından dolayı milli takımdan çıkartılırken, Semih Kılıçsoy U21 Milli Takımı'nda gol atma başarısını gösterdi. Rashica ve Masuaku ülkelerinin milli takımlarında oynarken, Muçi ve Arroyo süre alamadı. Bu futbolcuların milli takımlarındaki performansları şu şeklide oldu:

MERT GÜNOK: A Milli Takım'a davet edilen Mert Günok, sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı.

EMIRHAN TOPÇU: Genç stoper Macaristan ile oynanan karşılaşmalarda süre alamadı.

SEMIH KILIÇSOY: Kosova ile yapılan özel maçta forma giyen Semih karşılaşmanın 65'inci dakikasında penaltıdan bir gol attı. Genç golcünün milli takım mesaisi yarın akşam Belarus ile oynanacak maçtan sonra bitecek.

MUSTAFA HEKIMOĞLU: Semih gibi U21 Milli Takımı'nda olan bir diğer genç golcü Mustafa Hekimoğlu, Kosova maçında 45 dakika forma giydi. İkinci devrede yerini Ademi'ye bırakan Mustafa'nın da milli mesaisi Belarus maçından sonra bitecek.

MASUAKU: Demokratik Congo Milli Takımı'nın değişmez oyuncularından olan Masuaku, Güney Sudan ile yaptıkları ve 1-0 kazandıkları mücadelede 90 dakika forma giydi. Masuaku bu akşam Moritanya ile yapılacak milli maçtan sonra dönüşe geçecek.

MUÇI: İngiltere ile oynanan milli maçta Muçi süre alamadı. Arnavutluk Milli Takımı bu akşam Andorra ile karşılaşacak.

RASHICA: Milli maçlarını tamamlayan Rashica bugün dönecek. 20 ve 23 Mart'ta İzlanda ile yapılan play-off maçlarında onbirde oynayan Rashica, 1 asistle oldukça başarılı bir performansla milli arayı tamamladı ve ülkesinin B liginde kalmasına önemli bir katkıda bulundu.

ARROYO: Beşiktaş'ın devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği Keny Arroyo siyah-beyazlı takımda henüz istediği performansa ulaşabilmiş değil. Arroyo, Ekvador Milli Takımı'nın Venezuella ve Şili maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.