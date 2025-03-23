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Atamalara tepki
Beşiktaş Kulübü, basketbolda yaşanan hakem atamaları ve hakem kararlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "ÇİMSA ÇBK Mersin bünyesinde görev yapan Hande Ünal'ın eşi Serdar Ünal'ın hakem kadrosunda yer alması, Beşiktaş-Emlak Konut karşılaşmasına atanmış olması kabul edilemez büyük bir hatadır. Merkez Hakem Kurulu tarafından ING Kadınlar Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Final hakem atamaları ile ilgili ivedilikle bir açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullanıldı.
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