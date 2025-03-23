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Haberler Beşiktaş Arroyo'ya milli şok!

Arroyo'ya milli şok!

Ekvador'un Venezuela ile oynadığı maçta Beşiktaşlı Keny Arroyo'nun yedek kulübesinde bile yer almaması dikkat çekti. Teknik direktör Sebastian Beccacece, bu kararın tamamen taktiksel olduğunu söyledi. Arroyo'yu ilk kez milli takımda oynatan isim olan Beccacece'nin bu kararı şaşkınlık oluşturdu. Arroyo'nun herhangi bir sakatlığı ya da rahatsızlığı bulunmuyor. Şili maçında Keny'nin kadroda yer alıp almayacağı konusu da belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 06:50
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Arroyo'ya milli şok!
Ekvador'un Venezuela ile oynadığı maçta Beşiktaşlı Keny Arroyo'nun yedek kulübesinde bile yer almaması dikkat çekti. Teknik direktör Sebastian Beccacece, bu kararın tamamen taktiksel olduğunu söyledi. Arroyo'yu ilk kez milli takımda oynatan isim olan Beccacece'nin bu kararı şaşkınlık oluşturdu. Arroyo'nun herhangi bir sakatlığı ya da rahatsızlığı bulunmuyor. Şili maçında Keny'nin kadroda yer alıp almayacağı konusu da belirsizliğini koruyor.
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