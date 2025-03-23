DİĞER
Arroyo'ya milli şok!
Ekvador'un Venezuela ile oynadığı maçta Beşiktaşlı Keny Arroyo'nun yedek kulübesinde bile yer almaması dikkat çekti. Teknik direktör Sebastian Beccacece, bu kararın tamamen taktiksel olduğunu söyledi. Arroyo'yu ilk kez milli takımda oynatan isim olan Beccacece'nin bu kararı şaşkınlık oluşturdu. Arroyo'nun herhangi bir sakatlığı ya da rahatsızlığı bulunmuyor. Şili maçında Keny'nin kadroda yer alıp almayacağı konusu da belirsizliğini koruyor.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.