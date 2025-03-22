Özür dileyecekler

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş, bu sezonu en azından kupayla taçlandırarak, Avrupa biletini cebine koyacak. Süper Lig'de 29 Mart Cumartesi günü Galatasaray ile sahasında mücadele edecek Kara Kartallar bu karşılaşmadan sezon başında olduğu zaferle ayrılıp yeniden özgüven kazanmak ve moral bulmak amacında. Tüm planlar bunun üzerine yapılmaya başlandı. Yönetim ve teknik heyet, özür dilemenin kısa yolu olarak derbi zaferi ve Türkiye Kupası'nı görüyor.

YÖNETİM KAMP KURACAK

Tüm konsantrasyonunu bu iki hedefe veren Beşiktaş'ta yönetim, bu hafta Nevzat Demir Tesisleri'ne kamp kuracak. Dev maç öncesi tesislerde teknik direktör Solskjaer ve futbolculara destek olacak. Detaylı analizler yapan Norveçli çalıştırıcı bu iki önemli karşılaşmanın da bir röntgenini çıkarmak için yoğun mesai harcıyor. Galatasaray ve Göztepe'yi mercek altına alan Solskjaer yaptığı zafer planlarını daha sonra futbolcularına da aktaracak. Bugüne kadar 11 kez kupayı kazanan Beşiktaş, başarısını taçlandırmak istiyor.

SALiH YUVADAN UÇUYOR

Beşiktaş, Salih Uçan'ın mevcut durumunu değerlendirmeye alacak. 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Uçan için yönetim oyuncunun geleceğini mercek altına aldı. Kontratında 1 yıllık opsiyon bulunan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, fazla forma şansı bulamazken sezon sonunda gönderileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

PFDK'DAN PARA CEZASI

PFDK, Beşiktaş'a para cezası verdi. Siyah-beyazlı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı toplam 1.098.000 bin TL para cezası bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

ELİ KOLU BAĞLI

Beşiktaş'ta yönetim, yeni sezona güçlü bir kadro ve şampiyonluk mottosuyla girmek istese de oyuncuların devam eden sözleşmeleri, önlerinde en büyük sorun olarak duruyor. Kartal'da sezon sonu kontratı biten tek isim Arthur Masuaku. Kiralık olarak başka kulüplere giden futbolcularla birlikte mukaveleleri devam eden yabancı oyuncu sayısı 15'i buluyor.

ELAN RİCARDO SİFTAH YAPIYOR

Adaptasyon sureci beklenenden uzun suren fiziksel olarak tam hazır olmayan Elan Ricardo icin milli arada ozel bir antrenman programı hazırlandı. Yarın İstanbulspor ile hazırlık macı yapacak olan Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, genc oyuncuya ilk 11'de şans verecek. Oyuncunun iyi bir performans sergilemesi halinde, onumuzdeki maclarda daha fazla sure alması bekleniyor.

DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Derbi macta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, musabakanın hazırlıklarına başladı. Kondisyon ve taktik calışan futbolcular, ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma idmanının ardından minyatur kale mac yaptı. Antrenman, dar alanda cift kale macla tamamlandı. Beşiktaş, derbi hazırlıklarına bugun yapacağı antrenmanla devam edecek.

ANSU FATİ'DEN VAZGEÇMİYOR

Beşiktaş, Barcelona'nın, onumuzdeki sezonda kadroda duşunmediği Ansu Fati icin yaz transfer doneminde teklif yapmaya hazırlanıyor. Gectiğimiz ocak ayında İspanyol kanat oyuncusunun adı siyah beyazlılarla anılmış, ancak resmi bir girişim olmamıştı. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon istediği sureleri alamıyor. Katalan ekibinde sadece 8 maca cıkabilen genc oyuncu 187 dakika forma giydi, herhangi bir skor katkısı uretemedi.

HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Riyadh forması giyen Bernard Mensah, 2020- 2021 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'la ilgili onemli ifadeler kullandı. Mensah, "Her futbolcunun yaşamak istediği anı ben Beşiktaş'ta yaşadım. O buyuk camiada hayalimi gercekleştirdim. Bulunduğum donem icerisinde Sergen hocadan cok şey oğrendim" dedi.